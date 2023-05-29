البابا تواضروس: الأمراض النفسية تزداد فى العالم بسبب التخلى عن المحبة

كتب أحمد عرفة

قال قداسة البابا شنودة بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إنه يحرص على التأكيد على أهمية المحبة في كل زياراته ومقابلاته، ويعتبرها شعارا في حياته الشخصية، وأن المحبة لا تسقط أبدا.

وأضاف بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في تصريحات لبرنامج مساء دي إم سى، المذاع على قناة دي إم سى، أن بناء علاقات البشر على المحبة تدوم وتنمو، بينما الأمراض النفسية سببها نقص المحبة، كما أن نقص المحبة سبب الجرائم والإرهاب والعنف، سواء العنف الأسرى أو المجتمعي أو العنف بين الدول.

وأوضح البابا تواضروس، أن المحبة بين البشر ضرورية، وتواجدها يمنع العنف والإرهاب، والأمراض النفسية في ازدياد على مستوى العالم بسبب التخلي عن المحبة .