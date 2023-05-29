اخبار 24 ساعة..التعليم: إجابة امتحانات الثانوية العامة في البابل شيت

يقدم "اليوم السابع" سلسلة من الأخبار والتغطيات التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، وإليكم أهم الأخبار:
وزير التعليم يوجه بتوفير الأنشطة لتحقيق مبادئ مبادرة رفقاء "قادرون باختلاف"
عواصف رعدية وأمطار غزيرة ومتوسطة على حلايب وأبو رماد بالبحر الأحمر.. صور
يخدم أكثر المناطق ازدحاما بالجيزة.. معلومات عن محور عمرو بن العاص الجديد
متحدث التعليم العالى: مصر حققت قفزة غير مسبوقة فى معدلات الابتكار دوليا
وزير التعليم: التوسع فى مدارس التكنولوجيا التطبيقية لمواكبة متطلبات السوق
أمين الفتوى: هناك حكمة من تشريع الميراث كما أنزله الله سبحانه وتعالى
أمين الفتوى: هناك حكمة من تشريع الميراث كما أنزله الله سبحانه وتعالى
هيئة الدواء تحذر من استخدام مبيضات البشرة وخبير يكشف المضاعفات
محافظ الوادي الجديد يعتمد نتيجة الدور الأول للإعدادية بنسبة نجاح 91.89%
وزير التعليم: إجابة امتحانات الثانوية العامة في البابل شيت وورقة الإجابة على الأسئلة المقالية فقط
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