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اخبار 24 ساعة..التعليم: إجابة امتحانات الثانوية العامة في البابل شيت

الإثنين، 29 مايو 2023 12:00 ص
اخبار 24 ساعة..التعليم: إجابة امتحانات الثانوية العامة في البابل شيت وزارة التربية والتعليم
محمود طه حسين

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يقدم "اليوم السابع" سلسلة من الأخبار والتغطيات التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، وإليكم أهم الأخبار: 

 

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عواصف رعدية وأمطار غزيرة ومتوسطة على حلايب وأبو رماد بالبحر الأحمر.. صور
يخدم أكثر المناطق ازدحاما بالجيزة.. معلومات عن محور عمرو بن العاص الجديد
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وزير التعليم: التوسع فى مدارس التكنولوجيا التطبيقية لمواكبة متطلبات السوق
أمين الفتوى: هناك حكمة من تشريع الميراث كما أنزله الله سبحانه وتعالى
أمين الفتوى: هناك حكمة من تشريع الميراث كما أنزله الله سبحانه وتعالى
هيئة الدواء تحذر من استخدام مبيضات البشرة وخبير يكشف المضاعفات

 


التربية والتعليم

النماذج الاسترشادية لأسئلة امتحانات الثانوية العامة

موعد إعلان النماذج الاسترشادية لأسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023

أسئلة امتحانات الثانوية العامة

النماذج الاسترشادية لأسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023

التصحيح الإلكترونى لامتحانات الثانوية العامة 2023

تصحيح الأسئلة المقالية لامتحانات الثانوية العامة

تصحيح الأسئلة المقالية

أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة 2023

محظورات امتحانات الثانوية العامة 2023

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