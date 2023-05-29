أهالى الحامول بكفر الشيخ يشيعون جثامين 3 شباب غرقوا بمصيف جمصة.. صور

كفر الشيخ- محمد سليمان

شيع أهالي قرية زيدان التابعة لمركز الحامول، جثامين 3 شباب، غرقوا في مياه البحر المتوسط بمصيف جمصه، وسط حالة من الحزن سيطرت على المشهد الجنائزي ، وردد المشيعون " لا إله إلا الله الشهيد حبيب الله"، وأدى المشيعون صلاة الجنازة على الشباب الثلاثة، بينهم شقيقين، بمسجد القرية، وجرى دفن الجثامين بمقابر العائلة بقرية زيدان.

وأوفد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عصام القصيف، رئيس مركز مدينة الحامول، للمشاركة في تشييع الجثامين بالقرية، ووفد مرافق له، وعبر محافظ كفر الشيخ عن حزنه لفقد أسرة لإنجالها الثلاثة، داعيا الله أن يتغمدهم بواسع رحمته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان،

وكان رجال الإنقاذ بالتعاون مع الصيادين تمكنوا من استخراج جثامين الشباب ال3 الذين غرقوا بجمصه ، فجرى استخراج أمس جثمان أحمد محمد مصطفى ابراهيم، 19سنة، من مياه البحر المتوسط بجمصة، وجرى استخراج جثمان الشقيقي عادل محمد رجب (15 سنة)، وشقيقه محمد (20 سنة)، من قرية زيدان بمركز الحامول بمحافظة كفر الشيخ.

وتابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إجراءات نقل الجثامين، من جمصة لقرية زيدان بالحامول، لدفن جثامينهم بمقابر العائلة، سائلا الله أن يتغمدهم بواسع رحمته يدخلهم فسيح جناته.

ووجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، الشكر لكل رجال الإنقاذ والصيادين، ولكل المشاركين في أعمال انتشال الجثامين، كما وجه الشكر للدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، والمسئولين بمدينة جمصة، وكفر الشيخ، للتواصل المستمر لاستخراج جثامين الشباب.



المئات يشيعون جثامين 3 شباب غرقوا بجمصة



جانب من تشييع الجثامين