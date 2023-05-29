استقبلت أروقة المسجد النبوى وساحاته أكثر من 200 مليون مصلٍ ومصلية من بداية العام الهجرى وحتى غرة ذى القعدة لهذا العام.
وأوضح الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى الشيخ الدكتور عبد الرحمن السديس - وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس" - أن إجمالي عدد المصلين في المسجد النبوي من غرة شهر محرم إلى غرة ذي القعدة بلغ أكثر 200 مليون مصلٍ ومصلية.
وأكد الشيخ السديس أن وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي قدمت كافة الخدمات للمصلين والزائرين وتذليل كل المعوقات لهم ليؤدوا عبادتهم بسهولة ويسر.
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