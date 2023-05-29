اليوم السابع
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أسبانيا تسك عملة الـ"2 يورو" الجديدة اعتبارا من يونيو

الإثنين، 29 مايو 2023 11:31 ص
أسبانيا تسك عملة الـ"2 يورو" الجديدة اعتبارا من يونيو عملة 2 يورو
فاطمة شوقى

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قالت صحيفة "الاسبانيول"، إن الحكومة الإسبانية تطلق اعتبارا من يونيو القادم عملة 2 يورو الجديدة، والتى سيتم سكها بسبب الاحتفال بتولى البلاد الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبى، من 1 يونيو إلى 31 ديسمبر العام الجارى.

عملة 2 يورو
عملة 2 يورو

 

وأشارت الصحيفة إلى أنه من المعروف، أن العملات المعدنية تفقد قيمتها فى المستقبل، إلا أن عملة الـ 2 يورو الجديدة ستكون على العكس من ذلك، حيث إنها ستعتبر ذات قيمة تذكارية عالية، وسترتفع قيمتها بمرور الوقت فى سوق المقتنين.

وتقوم الحكومة الإسبانية بسك 1.5 مليون قطعة من العملة ، والذى سيميزها عن باقى العملات المعدنية هو كتابة 2 يورو على أحد وجهيها.

رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي، أو رئاسة الاتحاد الأوروبي هي رئاسة دورية لمجلس الاتحاد الأوروبي ، ولا تنحصر في رئيس واحد وإنما تطلع بها حكومة الدولة العضو بكاملها، ورئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي هي المسؤولة عن سير العمل في مجلس الاتحاد الأوروبي.

وتنتقل الرئاسة بصورة دورية بين الدول الأعضاء كل ستة أشهر. تتمثل وظيفة رئاسة في ترأس اجتماعات المجلس وتحديد جداول أعماله ووضع برنامج العمل وتسهيل الحوار سواء في جلسات المجلس ومع مؤسسات الاتحاد الأوروبي الأخرى.

 


اسبانيا

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2 يورو

الاتحاد الاوروبى



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