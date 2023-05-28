CNN ترصد قصة 4 سيدات تزوجن أنفسهن للتعبير عن حب الذات

كتبت ريم عبد الحميد

رصد موقع CNN الأمريكة قصة أربع سيدات تزوجن أنفسهن، لأنهن أردن التعبير عن حب الذات.

من هؤلاء بريتنى ريست، التى أرتدت زى الزفاف وأقامت حفل زفاف لنفسها دون وجود شريك، وقطعت تعهدات الزواج المعروفة لنفسها أمام المرآة فى فناء منزلها، وقطعت عهدا لنفسها بأن تحبها فى السراء والضراء، وأنها لن تتخلى عن نفسها أبدا فى علاقة روماسية مجددا.

وجاء هذا الزواج الذاتى بعد انفصالها عن والد ابنها بعد أن قضا معا تسع سنوات.

وقالت سى إن إن إن مفهوم الزواج الذاتى ظهر منذ عدة سنوات. ولا يوجد بيانات حول عدد من أقاموا احتفالات الزواج المنفرد، إلا أن هذه الممارسة تم رصدها فى عدد من التقارير الصحفية مؤخرا.

وتحدثت "سى إن إن" مع أربعة سيدات تزوجن أنفسهن. ويصفون الأمر بأنها تعبير رمزى عن حب الذات وتأكيد للعلاقة العميقة ذات المغزى للمرء مع نفس. وقالوا أيضا إنه ليس له علاقة بالابتعاد عن الشراكات فى المستقبل مع شريك، وهو الأمر الذى قالوا عنه إنه مفهوم خاطئ على نطاق واسع.

فبعد عام من زواجها من نفسها، تزوجت ريست من زوجها الحالى. وظلت ترتدى خاتم زواجها بنفسها فى يدها اليمنى تذكيرا بالالتزام الذى قطعته لنفسها.

ويقول المنتقدون إن هذا الزواج "نرجسى". ويلفت التقرير إلى أنه غير ملزم قانونا فى الولايات المتحدة وغير معترف به بموجب قانون أى دولة.

ومن القصص الأخرى التى رصدها التقرير دوروثى فيديلىن لى تزوجت نفسها فى عمر الـ 77 أمام أبنائها الثلاثة، وعشرين شخص آخرين.

السيدة الرابعة هى دانى ادامز، فقد خططت للزواج بنفسها قبل عدة سنوات، وأرادت حفل كبير لكن أجل وباء كورونا خططها، وتحولت بعدها لمعالج نفسى للتركيز على تحسين احترامها لذاتها.

أمام إنا جونز، فقد تزوجت نفسها فى عيدميلادها الخمسين فى سبتمبر 2020.