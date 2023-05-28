4 فوائد مغرية لبذور الشيا وبذور الكتان وبذور القنب

إيناس البنا

أصبحت البذور خيارًا شائعًا للغاية عندما يتعلق الأمر بتحسين صحتنا العامة وزيادة مستوى التغذية على أساس يومي، وأصبحت الخيار الأكثر شيوعًا هو بذور الكتان وبذور القنب وبذور الشيا ، وفقًا لموقع "webmd" تعتبر هذه البذور الثلاثة مصدر قوة للعديد من العناصر الغذائية وتسمى بالبذور الفائقة.

لماذا تضيفهم إلى نظامك الغذائي؟

السؤال الرئيسي هو أن تناول هذه البذور مجرد اتجاه أم أنها صحية بالفعل؟ في هذه القصة، قدمنا وصفًا تفصيليًا لنوع العناصر الغذائية التي تحتوي عليها ولماذا يجب أن يحصل الناس على. بذور الشيا هذه البذور مشتقة من نبات هسبانيكا، مليئة بمضادات الأكسدة والمعادن والألياف وأحماض أوميغا 3 الدهنية، إنها تساعد الجسم وأجهزته على العمل بشكل صحيح. بذور الكتان السبب الأكثر شيوعًا وراء تناول الأشخاص لهذا الدواء هو تعزيز صحة الجهاز الهضمي وتخفيف الإمساك، بصرف النظر عن ذلك ، يمكن أن يخفض أيضًا مستويات الكوليسترول والبروتين الدهني (LDL أو الكوليسترول "الضار") ويقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب. بذور القنب مشتقة من نبات القنب ساتيفا، بذور القنب هي قوة غذائية مليئة بالعناصر الغذائية الأساسية.



يمكن أن تجني كمية صغيرة من البذور كل يوم فوائد مذهلة، فهى مليئة بالبروتينات النباتية ومجموعة متنوعة من المعادن والفيتامينات والأحماض الدهنية الصحية، كما أنها تحتوي على أحماض ألفا لينولينيك التي يمكن أن تعزز وظائف المخ وتحسن نظام المناعة لديك.