اليوم السابع
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‫"التناسليات الحيوانية" ينظم دورة بالتعاون مع المنظمة العربية لتنمية مهارات البيطريين

الأحد، 28 مايو 2023 01:41 م
‫"التناسليات الحيوانية" ينظم دورة بالتعاون مع المنظمة العربية لتنمية مهارات البيطريين وزارة الزراعة
كتبت أسماء نصار

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ينظم معهد بحوث التناسليات الحيوانية، التابع لمركز البحوث الزراعية، دورة تدريبية بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية، التابعة لجامعة الدول العربية، للأطباء البيطريين من العراق ومصر، للتدريب على التقنيات الحديثة فى مجال التناسليات فى الجاموس.
 
وقال الدكتور مصطفى فاضل مدير المعهد، إنه نظرا لأهمية التلقيح الاصطناعى فى تحسين السلالات المختلفة للجاموس، يتم تنظيم تلك الدورة تحت رعاية الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، ورئيس المنظمة العربية للتنمية الزراعية، خلال  الفترة من 28 مايو 2023 حتى 1 يونيو 2023.
 
وأشار إلى أن ذلك يأتي أيضا فى ظل التعاون المثمر بين المنظمة ومعهد بحوث التناسليات الحيوانية ، بما يخدم قطاع الثروة الحيوانية فى الدول العربية المختلفة ، ويسهم فى نقل الخبرات العلمية والعملية بين الأطباء البيطريين والمهندسين الزراعيين والفنيين العاملين فى مجال تنمية الثروة الحيوانية فى الدول العربية.
 
وأضاف فاضل ان البرنامج التدريبى يشتمل على التعريف بالمشاكل التناسلية فى الجاموس وكيفية التغلب عليها ، وكذلك عمل برامج توحيد الشياع فى الجاموس ، والطرق الحديثة فى التلقيح الاصطناعى والفحص التناسلى ، كما يشمل البرنامج التدريبى على التدريب العملى على الحيوانات مما يساهم فى رفع المهارات لدى المتدربين.
 

التلقيح الاصطناعي

الفحص التناسلى

الاطباء البيطريين

الجاموس



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