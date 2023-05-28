اليوم السابع
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الأحد، 28 مايو 2023 01:24 م
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على هامش معرض الزهور

‫الزراعة: توفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة فى معرض بالمتحف الزارعي

الأحد، 28 مايو 2023 01:15 م
‫الزراعة: توفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة فى معرض بالمتحف الزارعي وزارة الزراعة
كتبت أسماء نصار

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قال سعيد صالح مستشار وزير الزراعة للمتابعة ومسئول ملف المنافذ بالوزارة أنه تم افتتاح معرض للسلع الغذائية على هامش معرض زهور الربيع في المتحف الزراعي بالدقي لمدة شهر فى ضوء توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة.
 
وأشار "صالح"، إلى مبادرة وزارة الزراعة "خير مزارعنا لاهالينا" معنية بتوفير جميع السلع والمنتجات الغذائية من مزارع الوزارة وبعض الشركاء من القطاع الخاص والبيع للمواطنين باسعار تنافسية .
 
وأضاف "صالح"، أن معرض خير مزارعنا لاهالينا يشارك فيه أكثر من 50 عارضا على مساحه 600 م  ويحتوى على جميع السلع الغذائية الأساسية التي تحتاجها الأسرة المصرية والمعرض مفتوح للجمهور يوميا طوال ايام الاسبوع من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساءا.
 

الزراعة

معرض زهور الربيع

المتحف الزراعى

خير مزارعنا لاهالينا



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