وزير خارجية أوكرانيا: علاقاتنا الدبلوماسية مع إفريقيا توفر فرصا جديدة للتعاون

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قال وزير الخارجية الأوكراني ميترو كوليبا، إن العلاقات الدبلوماسية لبلاده مع قارة إفريقيا توفر فرصا جديدة للتعاون.

وأضاف كوليبا - حسبما نقلت وكالة أنباء (يوكرينفورم الأوكرانية) اليوم السبت - "نحن بحاجة إلى دعم إفريقيا على الساحة الدولية، كما أن إفريقيا تعتبر فرصة اقتصادية.. نريد أن تقوم المزيد من الشركات الأوكرانية بتصدير منتجاتها إلى إفريقيا، وكسب المال، وبالتالي إعادتها إلى أوكرانيا وخلق فرص عمل.. هناك فرص كبيرة هنا.. هذا هو تطوير الاتصالات، نحن نعمل على ضمان وجود المزيد من الطلاب الأفارقة في أوكرانيا بعد الحرب".

يشار إلى أن وزير الخارجية الأوكراني يزور عددا من الدول الأفريقية؛ للترويج لصيغة السلام التي وضعها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وفتح آفاق جديدة للبلاد.

عسكريا.. ذكرت هيئة الأركان العامة الأوكرانية، أن المجندين الأوكرانيين يكتسبون خلال تدريباتهم في المملكة المتحدة مهارات إطلاق النار بالأسلحة الصغيرة كجزء من وحدة في معركة دفاعية.

وأوضحت - في بيان - أنه يجري تنفيذ الفصول التدريبية من قبل مدربين من القوات المسلحة البريطانية في إطار برنامج التدريب العسكري الأساسي المشترك لأفراد القوات المسلحة الأوكرانية كجزء من عملية التدريب متعددة الجنسيات انترفليكس، مضيفة أن هذا التدريب يتيح إتقان المهارات التكتيكية اللازمة ويزيد من سلامة ومهنية تصرفات القوات المسلحة لأوكرانيا بحيث يمكن للجنود استخدام المعرفة التكتيكية الضرورية المكتسبة للدفاع عن أوكرانيا بمهارة.

وعلى صعيد آخر، أشارت هيئة الأركان الأوكرانية، إلى أن القوات الأوكرانية شنت أربع غارات جوية على مجموعات من الأفراد والمعدات الروسية، بالإضافة إلى ثلاث غارات على أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات الروسية.

وأشارت إلى أنه تم أيضا - خلال الـ24 ساعة الماضية - تم تدمير ثلاث طائرات بدون طيار روسية مختلفة، كما ضربت وحدات من القوات الصاروخية والمدفعية منطقة تمركز فيها الأسلحة والمعدات العسكرية، وموقعين للقيادة، ومستودعين للذخيرة وواحد آخر من الأهداف العسكرية المهمة للقوات الروسية.

وكما شنت القوات الروسية 10 غارات جوية ونفذت نحو 30 هجوماً براجمات الصواريخ على مواقع القوات والتجمعات السكنية الأوكرانية.