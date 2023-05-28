وزارة الزراعة تفتتح معرضا للسلع بالدقى بتخفيض40%واللحوم البلدى230جنيها

افتتح السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى المعرض الدائم للسلع الغذائية بالمتحف الزراعى بالدقى، والذى يستمر لمدة شهر، حيث يتم تكثيف الكميات المعرضة من السلع الغذائية بالمنافذ فى القاهرة الكبرى والمحافظات بشكل كبير وبأسعار مناسبة للمواطن، فى إطار مبادرة "خير مزارعنا لأهالينا" التى تهدف إلى تقديم السلع المخفضة للمواطنين.
ويضم المعرض جميع أنواع السلع من خضار وفاكهة ولحوم ودواجن؛ بأسعار مخفضة مقارنة بالأسعار الموجودة في الأسواق الخارجية بنسبة تصل إلى 40% أحيانًا، حيث يمكن للمواطن شراء أي سلعة يحتاجها.
وكلف السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى المسئولين عن منظومة المنافذ بالوزارة بضرورة الالتزام بالأسعار المخفضة والمعلنة من الوزارة مع ضرورة أن تكون بجودة عالية نظرا لثقة المستهلك في السلع المعروضة في المنافذ التابعة للوزارة.
من جانبه، أكد الدكتور سعيد صالح مستشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي للمتابعة أن جميع السلع الغذائية الأساسية متوفرة فى منافذ الوزارة بالكميات التى يحتاجها المواطن وأسعار مخفضة نظرًا لعدم وجود حلقات تسويقية، حيث يتم طرح السلع من المزارعين رأسًا إلى المواطنين دون وسطاء وبالتالى فإن الأسعار تكون مخفضة عن السلع المطروحة بالأسواق بنسبة كبيرة.
وتوفر الوزارة اللحوم البلدى بسعر 230 جنيهًا إلى جانب توافر مصنعات اللحوم والبيض الأحمر والأبيض، وكذلك الطيور الطازجة والمجمدة ومصنعاتها – وأيضا الأسماك والسلع الغذائية الأخرى، مثل العسل وزيت الزيتون فى منافذ الوزارة وعددها 243 منفذ ثابت بمختلف المحافظات و30 متحرك تجوب المحافظات وتنتشر في الشوارع الرئيسية المزدحمة بالسكان والميادين العامة لتخفيف العبء عن المواطنين.
وتستهدف الوزارة زيادة عدد منافذها إلى 300 منفذ العام الحالى وتوفير جميع المواد الغذائية من خلال المنافذ بأعلى جودة وبأسعار تنافسية لمساعدة المواطنين والتعاون مع الجهات الحكومية فى امداد منافذها بالمنتجات والسلع الغذائية.
وتمتلك وزارة الزراعة مزارع لانتاج اللحوم إلى جانب زراعات محمية تابعة لوزارة الزراعة ومزارع لإنتاج البيض والدواجن بأسعار محفضة للغاية مقارنة بالأسعار الخارجية لمواجهة ارتفاع الأسعار أما التصنيع قالت مصادر مسئولة بالوزارة أنها لا تصنع المنتجات الغذائية بغرض الربح ولكنها تصنع المنتجات لخدمة المواطنين ومواجهة الغلاء.
وقال وزير الزراعة للمتابعة إن منافذ وزارة الزراعة متواجدة أمام ديوان الوزارة بالدقى والمصالح الحكومية بالقاهرة والجيزة وكذلك فى بعض الميادين العامة للبيع للمواطنين، فضلا عن منافذ متنقلة للبيع بنفس الأسعار فى محافظات: كفرالشيخ، اسيوط، الاسكندرية، البحيرة، الدقهلية، والمنوفية، فضلا عن كميات كبيرة ايضا بجميع منافذها الثابتة بالمحافظات المختلفة، من إنتاج مشروعات الوزارة ومزارعها ومحطاتها المختلفة.
وزارة الزراعة تفتتح معرضا للسلع بالدقى بتخفيض40%واللحوم البلدى230جنيهاالأحد، 28 مايو 2023 02:23 م
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افتتح السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى المعرض الدائم للسلع الغذائية بالمتحف الزراعى بالدقى، والذى يستمر لمدة شهر، حيث يتم تكثيف الكميات المعرضة من السلع الغذائية بالمنافذ فى القاهرة الكبرى والمحافظات بشكل كبير وبأسعار مناسبة للمواطن، فى إطار مبادرة "خير مزارعنا لأهالينا" التى تهدف إلى تقديم السلع المخفضة للمواطنين.
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