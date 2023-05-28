مكتبة مصر العامة بالإسماعيلية تشارك في انطلاق مهرجان الطبول والفنون التراثية

الإسماعيلية- صبرى غانم

شاركت مكتبة مصر العامة بالإسماعيلية في فعاليات افتتاح المهرجان الدولي للطبول والتراث الشعبي في دورته العاشرة، من خلال فرقتين، هما فرقة السمسمية للحفاظ على التراث وفرقة الإسماعيلية للفن التعبيري، بقيادة الفنان شريف مبارك، كما تشارك الفرقتان في العروض وكذلك حفل ختام المهرجان.

ويشارك في الدورة العاشرة من المهرجان والذي شهدت انطلاق فعالياته الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة والدكتورة هالة السعيد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، دول "اليونان، الهند، بنجلاديش، سيريلانكا، أندونيسيا، الجزائر، جنوب السودان، فلسطين، اليمن، مصر".

وتُقام الفعاليات في "سور القاهرة الشمالي، ساحة الهناجر بالأوبرا، الحديقة الثقافية بالسيدة زينب، مركز الطفل للحضارة والإبداع (متحف الطفل) بمصر الجديدة، بيت السناري بالسيدة زينب".

ويحمل المهرجان هذا العام شعار "الطبول من أجل السلام"، وتستمر فعالياته حتى 2 يونيو القادم.

وأوضح الفنان انتصار عبد الفتاح، رئيس ومؤسس المهرجان في كلمته أن المهرجان يؤكد على ثقافة السلام وتفرد شخصية مصر التراثية، من خلال شعاره "حوار الطبول من أجل السلام"، مؤكدًا أن استمرار المهرجان لمدة 10سنوات وجذب آلاف الجماهير الداعمين له، هو أكبر دليل على نجاح المهرجان، ودليل على التواصل الإنساني والتلاحم مع فنون ثقافات الشعوب.