اليوم السابع
Ads
الأحد، 28 مايو 2023 09:47 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

مدير تعليم المنوفية يتابع توزيع أوراق الأسئلة على لجان الامتحانات

الأحد، 28 مايو 2023 09:24 ص
مدير تعليم المنوفية يتابع توزيع أوراق الأسئلة على لجان الامتحانات جانب من الجولة
المنوفية - محمد فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

بدأت امتحانات الدبلومات الفنية للمواد النظرية لليوم الثانى على التوالى وتستمر حتى يوم الخميس 8 يونيو بعدد لجان امتحانية 117 لجنة بنوعياتها المختلفة ما بين صناعى وتجارى وزراعى وفندقى وتكنولوجيا تطبيقية.

وبلغ إجمالى المتقدمين لأداء امتحانات الدبلومات الفنية بالمنوفية 33620 طالبا وطالبة موزعة كالتالى، صناعى نظام الثلاث سنوات، صناعى مهنى، مزدوج وتطبيقية، صناعى نظام الخمس سنوات، والتعليم التجارى بنوعياته، تجارى ثلاث سنوات، تجارى فندقى، تجارى الخمس سنوات، التعليم الزراعى، زراعى نظام الثلاث سنوات، زراعى مهنى، مزدوج زراعى.

يأتي ذلك فى ظل متابعة خطوط السير، من أجل تأمين أوراق الأسئلة لتصل لمقار اللجان الامتحانية وتأمين عودة أوراق الإجابة مرة أخرى إلى مركز تجميع أوراق الإجابة تمهيدا لمصاحبتها إلى مقر لجنة النظام والمراقبة بالقاهرة.

 


محافظة المنوفية

محافظ المنوفية

تعليم المنوفية

امتحانات الدبلومات الفنيه



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة