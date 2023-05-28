مدير تعليم المنوفية يتابع توزيع أوراق الأسئلة على لجان الامتحانات

بدأت امتحانات الدبلومات الفنية للمواد النظرية لليوم الثانى على التوالى وتستمر حتى يوم الخميس 8 يونيو بعدد لجان امتحانية 117 لجنة بنوعياتها المختلفة ما بين صناعى وتجارى وزراعى وفندقى وتكنولوجيا تطبيقية.

وبلغ إجمالى المتقدمين لأداء امتحانات الدبلومات الفنية بالمنوفية 33620 طالبا وطالبة موزعة كالتالى، صناعى نظام الثلاث سنوات، صناعى مهنى، مزدوج وتطبيقية، صناعى نظام الخمس سنوات، والتعليم التجارى بنوعياته، تجارى ثلاث سنوات، تجارى فندقى، تجارى الخمس سنوات، التعليم الزراعى، زراعى نظام الثلاث سنوات، زراعى مهنى، مزدوج زراعى.

يأتي ذلك فى ظل متابعة خطوط السير، من أجل تأمين أوراق الأسئلة لتصل لمقار اللجان الامتحانية وتأمين عودة أوراق الإجابة مرة أخرى إلى مركز تجميع أوراق الإجابة تمهيدا لمصاحبتها إلى مقر لجنة النظام والمراقبة بالقاهرة.