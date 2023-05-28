محافظ جنوب سيناء يتفقد الأعمال الإنشائية لمسجد الصديق بنويبع

جنوب سيناء - فايزة مرسال

تفقد اللواء خالد فوده، محافظ جنوب سيناء اليوم خلال جولة تفقدية لمسجد الصديق بنويبع البالغ مساحته الكلية 5000 متر مربع، وتبلغ مساحة المسجد 900 متر مربع وتبلغ التكلفة الإجمالية 21 مليون جنيه تقريبا مناصفة بين الوزارة الأوقاف ومحافظة جنوب سيناء.

وأشاد المحافظ بالأعمال المنفذة، ولفت انه سيتم افتتاح المسجد في أكتوبر من العام الجاري تواكبا مع ذكري انتصارات أكتوبر العظيمة.

رافق المحافظ خلال التفقد عددًا من القيادات التنفيذية ورئيس مدينة نويبع، وقيادات الأوقاف، وكان في استقباله بموقع العمل ممثل الشركة المنفذة للمشروع.

كما تفقد اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، اليوم، أعمال التطوير بأحد الفنادق الشهيرة الهامة بمدينة دهب، رافقه عددا من القيادات التنفيذية، ورئيس مدينة دهب، ورئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة سيناء للفنادق ونوادي الغوص المالكة للفندق.

واثني المحافظ علي أعمال التطوير والتوسعة بالفندق تمشيا مع مختلف الأذواق والجنسيات السياحية وتوفير انماط مختلفة داخل الفندق تناسب كافة السائحين بالاضافة لزيادة فرص العمل المباشرة غير المباشرة لاهالي المنطقة.

كما أشار المحافظ للموقع المتميز للفندق بجوار البحر الأحمر كما انه يقع على بعد 3 كم من وسط مدينة دهب كما يقع هذا المنتجع على بعد 88 كم من مطار شرم الشيخ الدولي..

واستمع المحافظ ومرافقيه لشرح مبسط للفندق الذي يوفر مسبح على طراز البحيرة، كما تفتح غرف الضيوف العصرية على شرفات مفروشة، وتتميز جميع الغرف بتصاميم ذات ألوان دافئة وتحتوي علي تلفزيون وميني بار ويحيط بالفندق الجبال الوردية ويطل علي شاطئ رملي بطول 650 متر علي خليج العقبة، يمكن للضيوف الاسترخاء مع علاج المساج أو الاستمتاع بالتمرّن في مركز اللياقة البدنية، وشملت أعمال التطوير مطاعم وبارات ومساج وأماكن تراثية بدوية تطل علي ساحل البحر الأحمر.