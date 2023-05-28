محافظ بني سويف يؤكد أهمية استمرار حملات متابعة العمل بالمصالح الحكومية

بنى سويف هانى فتحى

شدد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، على أهمية واستمرار حملات المتابعة والمرور الميدانى على منظومة العمل بالجهات والمصالح الحكومية، لمتابعة سير العمل بها، خاصة فيما يتعلق بالملفات التى تتماس مع الاحتياجات اليومية والخدمات الحيوية للمواطنين، مشيرا إلى أنه يتم متابعة الأداء فى كافة عناصر الجهاز الإدارى بالمحافظة من خلال منظومة متكاملة متعددة مثل: وحدة الرصد الميدانى بالقرى، لجنة شئون القرى، ولجان المتابعة الميدانية والتفتيش بديوان عام المحافظة، وغيرها من الجهود للوحدات المحلية ومديريات الخدمات.

جاء ذلك خلال مناقشته تقرير الإدارة العامة للمتابعة بالمحافظة الذى عرضه أشرف حماد مدير الإدارة، بشأن نتائج المرور الميدانى لمتابعة انتظام العمل والموقف الخدمى بعددٍ من القطاعات الخدمية بمركزى الواسطى وسمسطا، وذلك تحت إشراف قسم المتابعة الميدانية بالإدارة" برئاسة أحمد إبراهيم"، وأعضاء لجان المتابعة (محمد رمضان، شريف عبد الرحمن، سعيد فاروق، طه سلامة، أحمد عويس).

وتضمنت التقارير الإشارة إلى أنه أثناء المرور على إدارة سمسطا الزراعية، تم رصد بعض الملاحظات والسلبيات والتقصير فى أداء العمل فيما يتعلق بالغياب وترك العمل، حيث تم المرور على أقسام الإدارة، والتى شملت متابعة العمل بقسم الحيازات، والبساتين، والمكافحة، وتلاحظ عدم توافر بعض المبيدات الخاصة بمكافحة سوسة النخيل، فيما تم تنفيذ زيارة لإدارة تضامن سمسطا أيضًا، وقد تم رصد حالات غياب وترك عمل بدون سند قانونى، وتمت مراجعة الحصر الخاص بأعداد حضانات رياض الأطفال بالمركز، وقد تبين وجود عدد من تلك الحضانات "أهالى وجمعيات" لم تستوف كافة الشروط.

وفى قطاع الصحة تم المرور على الوحدة الصحية بقرية ميدوم التابعة لإدارة الواسطى الصحية، حيث تبين من خلال جرد عشوائى لبعض الأدوية عدم دقة وتطابق الرصيد الدفترى بالرصيد الفعلى، فضلاً عن رصد تعطل وحدة الأسنان وحاجة عيادة تنظيم الأسرة إلى صيانة جهاز قياس الضغط.

من جهته كلف المحافظ وكيل الزراعة باستيفاء حالات الغياب، وترك العمل التى تم رصدها بإدارة سمسطا، وتوفير المبيدات الخاصة بمكافحة سوسة النخيل، بجانب تكليف وكيل التضامن باتخاذ الإجراء القانونى حيال حضانات رياض الأطفال بسمسطا، والتوجيه بالسير فى استكمال استيفاء الأوراق والمستندات المطلوبة لتقنين أوضاعها، وتكثيف المرور على وحدات ومكاتب التضامن لمتابعة سير العمل بها، علاوة على تكليف رئيس مدينة سمسطا بتكليف لجان وعمل التفتيش المالى والإدارى للمرور على الجهات والمصالح الحكومية، فى حين تم توجيه وكيل وزارة الصحة باتخاذ اللازم نحو إتمام جرد صيدلية وحدة ميدوم وذلك فى ذات يوم المرور، وكذا عمل الصيانة اللازمة لوحدة الأسنان وتنظيم الأسرة وتوفير المستلزمات اللازمة. مع تكثيف المرور على الوحدات والمنشات الصحية بدائرة المركز.