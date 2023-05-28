محافظ الأقصر يلتقى بعدد من ممثلى ذوي الهمم لمناقشة مطالبهم واحتياجاتهم.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

التقى المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، مع عدد من ممثلي ذوي الهمم بالمحافظة، لمناقشة مطالبهم واحتياجاتهم، لاتخاذ ما يلزم بشأنها من إجراءات، وذلك بحضور الدكتورة هدى المغربي السكرتير المساعد للمحافظة، ومديري ومسؤولي مديريات الشئون الصحية والتربية والتعليم والشباب والرياضة والهيئة العامة للرعاية الصحية وهيئة التأمين الصحي الشامل والمرور، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وخلال الاجتماع استمع محافظ الأقصر، لمطالب ممثلى ذوي الهمم والتي تمثلت أبرزها في طلب توفير عقد لجنة قومسيون طبي للسيارات المعدة لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث أفاد الدكتور طاهر إسماعيل أيوب وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، أنه سيتم رفع الطلب إلى المجالس الطبية المتخصصة بوزارة الصحة والسكان، كما تم الاستماع إلى مشكلة نقص بعض الأجهزة التي تخص استخراج بطاقة الخدمات لذوي الهمم، حيث أفاد مسئول هيئة الرعاية الصحية بأنه تم مخاطبة هيئة الشراء الموحد بطلب أجهزة رسم العضلات والعصب ومقياس الاتزان وجاري اتخاذ إجراءات التوريد.

وحول الاستفسار عن رسوم ذوي الهمم بمنظومة التأمين الصحي الشامل أفاد الدكتور أحمد عمر مدير عام هيئة التأمين الصحي الشامل فرع الأقصر، أنه بالنسبة لحاملي كارنيه الخدمات المتكاملة (إثبات إعاقة) فإن رب الأسرة معفي من الرسوم هو وذويه أما بالنسبة للفرد في حال وجوده داخل أسرة فيكون معفيا هو فقط، كما أشار إلى أنه سيتم قريبا افتتاح منفذ داخل فرع هيئة التأمين الصحي الشامل بشارع وليد لخدمة ذوي الهمم وكبار السن لتقديم كافة خدمات التسجيل والإصدار.

وفي قطاع التربية والتعليم، تم الاستماع إلى مقترح برغبة ممثلي ذوي الهمم بنقل فصل مدرسة نجع البركة الذهنية إلى مقر مدرسة الملاحة بإدارة القرنة، فقد أفاد الدكتور صبري خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة بأنه سيتم عرض الموضوع لمناقشته مجتمعيا أولا على مجلس الأمناء للوصول إلى قرار يتناسب والصالح العام، كما أشار وكيل وزارة التربية والتعليم، أنه تم إنشاء المركز الإشاري لنشر ثقافة لغة الإشارة بين أولياء أمور التلاميذ من ذوي الإعاقة السمعية وكذلك بين المؤسسات التي تقدم خدمات لهم تيسيرا لهم للتواصل مع الموظفين والحصول على الخدمات المطلوبة.

وفي قطاع المرور تقدم مثلي ذوي الهمم بعدد من المقترحات من بينها تحديد أماكن مواقف خاصة بسيارات ذوي الهمم خاصة القريبة من الأماكن الخدمية مثل المحكمة والبنوك ووضع اللافتات اللازمة لضمان عدم وقوف السيارات والدراجات البخارية الخاصة بغير ذوي الهمم بها، حيث وجه المحافظ مسئولي المرور بدراسة إمكانية تنفيذ المقترح، كما تم التقدم بطلب في قطاع الشباب والرياضة بخصوص إنشاء ملعب بنادي الإرادة والتحدي، حيث أفاد مسئول مديرية الشباب والرياضة بأنه سوف يتم مخاطبة وزارة الشباب والرياضة لإدراج الملعب الخاص بالنادي بالخطة المالية القادمة.

ومن جانبه أكد محافظ الأقصر على أنه سيتم فحص جميع المطالب الخاصة بذوي الهمم، والعمل بشكل جاد على تلبيتها بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، لافتا إلى أن المحافظة حريصة على تقديم كل الدعم لهم بما يسهم فى دمجهم فى المجتمع ورفع العبء عن كاهلهم.



اجتماع المحافظ بعدد من ممثلى ذوي الهمم لمناقشة مطالبهم واحتياجاتهم



لقاء بعدد من ممثلى ذوي الهمم لمناقشة مطالبهم واحتياجاتهم