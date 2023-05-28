مجلس الوحدة الاقتصادية العربية يقرر بالإجماع عقد دورته المقبلة بسوريا

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قرر مجلس الوحدة الاقتصادية العربية في جامعة الدول العربية بالإجماع - خلال اجتماعات الدورة الـ 57 للاتحادات العربية النوعية المتخصصة، التي بدأت في عمان اليوم الأحد برعاية رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز- عقد الدورة القادمة (58) في العاصمة السورية (دمشق).

وقال أمين عام مجلس الوحدة الاقتصادية العربية السفير أحمد الني- في كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية- إن الأردن يحرص دائما على تعزيز العمل العربي المشترك في مختلف القضايا الاقتصادية والاجتماعية والسياسية؛ لتحقيق النمو المستدام للدول العربية وتحقيق الرفاه لجميع الشعوب العربية.

وأضاف: أن الأمانة العامة للمجلس سعت إلى تحقيق الأهداف من خلال خطط واستراتيجيات وبرامج عملية؛ لمواجهة التحديات التي تعصف بالاقتصاد العربي، وبما ينعكس إيجابا على تحقيق السوق العربية المشتركة، وصولا إلى التكامل الاقتصادي العربي المنشود.

بدوره.. قال رئيس اتحاد المدربين العرب الدكتور يونس خطايبة إن الاجتماع يعقد في وقت تواجه المنطقة العربية تحديات فرضت واقعا اقتصاديا صعبا، مشيرا إلى أن معدلات الفقر والبطالة بازدياد.

وأكد أهمية العمل المشترك للوصول إلى التنمية المستدامة، وتمكين الشباب، وخلق بيئة مناسبة ومشجعة للاستثمار محورها العنصر البشري.