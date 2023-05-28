لبنى ونس لجمهور الإسكندرية: المستقبل الحقيقي للسينما في المواهب الشابة

الإسكندرية جاكلين منير

نظمت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، حفل نادى سينما أوبرا الإسكندرية بالتعاون مع المركز القومي للسينما حيث تم عرض أفلام موعد حياة، ربيع ممطر، عزيزتي ورد حيث ناقشت الأفلام عدة قضايا هامة داخل المجتمع المصري، وذلك بحضور كل من الفنانة القديرة لبني ونس، والدكتورة ماجدة الشاذلي رئيس المجلس القومي للمرأة بالإسكندرية والمخرجة مروة الشرقاوى والمخرج أحمد خليل وأدار الندوة الناقد السينمائي أحمد عسر.

في بداية الندوة تحدثت الفنانة لبني ونس عن حبها وتعلقها بمدينة الإسكندرية حيث أمضت سنوات دراستها في المرحلة الجامعية ودرست في كلية الفنون الجميلة بها، كما تحدثت عن دورها في فيلم موعد حياة وأهميته والحالة الإنسانية الجميلة التي تتمتع بها الشخصية وأن الإنسان هو الذي يقدم إقرار سعادته بنفسه ولا ينتظرها من الآخرين.

وتحدثت الدكتورة ماجدة الشاذلي عن أهمية التوعية للأسر المصرية متحدثة، وعن قضية ختان الإناث التي ناقشها فيلم"عزيزتي ورد" وعن المفاهيم الغير صحيحة لدى بعض الأسر وخاصة في الريف وذلك نتيجة الموروثات والمعتقدات الخاطئة.

وأوضحت أن حملات التوعية من خلال المجلس القومي للمرأة مستمرةو كان لها دور فعال في تقليل النسب أدى إلي انخفاضها بشكل ملحوظ..وشارك أيضا المخرجين الشباب مروة الشرقاوى وأحمد خليل متحدثين عن تجربة كل منهم في صناعة فيلمي ربيع ممطر وعزيزتي ورد وحصول الفيلمين، وعلي جوائز متعددة من خلال مشاركتهما في العديد من المهرجانات الفنية المحلية والدولية.

يذكر أنه تم إدراج نادى سينما أوبرا الإسكندرية ضمن برنامج أنشطة دار الاوبرا المصرية خلال الموسم الفنى لعام 2019 بهدف تعزيز القيم الإيجابية من خلال الافلام التى تعبر عن الواقع وتساهم فى بناء وتكوين الشخصية وتحافظ على الهوية، وان الاقبال الجماهيرى خلال عروض نادى السينما خلال المواسم الفنية السابقة وخاصة من الشباب يرسخ دور الثقافة فى استثمار الطاقات البشرية لنشر الوعى فى المجتمع.