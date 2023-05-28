اليوم السابع
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أكرم القصاص
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غدا.. فصل التيار الكهربى عن مناطق متفرقة بالغردقة لصيانة المحولات الدورية

الأحد، 28 مايو 2023 02:21 م
غدا.. فصل التيار الكهربى عن مناطق متفرقة بالغردقة لصيانة المحولات الدورية انقطاع الكهرباء - أرشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة

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أعلن مركز عمليات محافظة البحر الأحمر، عن فصل التيار الكهربائي عن عدة مناطق بالغردقة لصيانة المحولات الدورية، المتبعة من قبل قطاع شبكات كهرباء البحر الأحمر.
 
وأكد مركز العمليات فى بيان له أن من المقرر فصل التيار غدا الاثنين من التاسعة صباحا حتى الثانة ظهرا عن مناطق منخفض التكاليف 1، 2، وعثمان بن عفان 2،1، ومنطقة وهيب.
 
كما أفاد مركز عمليات المحافظة بأنه سيتم فصل التيار الكهربائي عن مناطق القيادات وسى هورس، و صحارا، و فندق الدفاع الجوى،  فيلا شفيق جبر  بالغردقة، وذلك يوم الثلاثاء المقبل  وذلك من الساعة 9 صباحا حتى 2 ظهرا ، لعمل الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية.

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