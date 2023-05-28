ضبط 70 طن قمح محلى قبل استخدامه فى تصنيع الأعلاف بالبحيرة

وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 70 طن قمح محلى بمصنع أعلاف بعد تجميعه من السوق السوداء بطرق غير مشروعة، وذلك تمهيدا لإستخدامه لتصنيع الأعلاف، وتم تحرير المحضر اللازم والتحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

أشرف على الحملات الرقابية المحاسب مجدى الخضر وكيل وزارة التموين، ومفتاح عبد اللطيف مدير التجارة الداخلية وسمير البلكيمى مدير الرقابة بمديرية التموين.