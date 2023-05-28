ضبط 70 طن قمح محلى قبل استخدامه فى تصنيع الأعلاف بالبحيرة

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، حملات رقابية مكثفة على مصانع الأعلاف بمركز الدلنجات، ويأتى ذلك تفعيلاً للقرار التنظيمي الصادر من وزير التموين بشأن توريد القمح وحظر استخدام الأقماح المحلية كأعلاف أو إدخالها فى صناعة الأعلاف.
وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 70 طن قمح محلى بمصنع أعلاف بعد تجميعه من السوق السوداء بطرق غير مشروعة، وذلك تمهيدا لإستخدامه لتصنيع الأعلاف، وتم تحرير المحضر اللازم والتحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
أشرف على الحملات الرقابية المحاسب مجدى الخضر وكيل وزارة التموين، ومفتاح عبد اللطيف مدير التجارة الداخلية وسمير البلكيمى مدير الرقابة بمديرية التموين.
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