ضبط صاحب مكتب استيراد استولى على 5 ملايين جنيه من 4 أشخاص لتوظيفها بسوهاج

سوهاج ـ محمود مقبول

تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بمنطقة جنوب الصعيد فرع سوهاج من ضبط صاحب مكتب استراد وتصدير يقيم بدائرة مركز شرطة أخميم شرقى محافظة سوهاج، وذلك لقيامه بأعمال النصب والاحتيال على مقاول و3 أشخاص يقيمون بدائرة المركز والاستيلاء منهم على مبلغ 5 ملايين جنيه لتوظيفها فـي مجال تجارة الأراضي والاستثمار العقاري.

كان اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مأمور مركز شرطة أخميم يفيد بتقدم عدد من الأشخاص ببلاغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة منطقة جنوب الصعيد فرع سوهاج، يتهمون فيه صاب مكتب استيراد وتصدير بالاستيلاء منهم على مبالغ مالية بقصد توظيفها.

وبالفحص تبين من خلال التحريات بورود محضر لمركز شرطة أخميم محررا بمعرفة الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة " منطقة جنوب الصعيد " يتضمن بلاغ المدعو محمد ا خ ع 44 سنة صاحب شركة خاصة للمقاولات العمومية و"3" آخرين يقيمون دائرة مركز أخميم بتضررهم من المدعو علاء ح ح ع 45 سنة صاحب مكتب استيراد وتصديرويقيم دائرة مركز أخميم لقيامه بالنصب عليهم والحصول منهم علي مبالغ مالية، بلغت جملتها " 5.000.000" خمسة ملايين جنيه لتوظيفها فـي مجال تجارة الأراضي والاستثمار العقاري مقابل أرباح نصف سنوية إلا أنه لم يف بوعد أو رد المبالغ المالية، وعقب استصدار إذن النيابة العامة، تم ضبط المتهم وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة وتعهد برد المبالغ المالية، تم تحرير محضر بالواقعة، وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.