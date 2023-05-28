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صحف سودانية تبرز تصريحات الرئيس السيسى بشأن الخرطوم

الأحد، 28 مايو 2023 12:25 م
صحف سودانية تبرز تصريحات الرئيس السيسى بشأن الخرطوم الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتبت: إسراء أحمد فؤاد

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أبرزت عدة صحف سودانية، تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته في قمة مجلس السلم والأمن الأفريقي، التي انعقدت لبحث الأزمة الراهنة في السودان، وذلك بحضور عدد من رؤساء الدول والحكومات الأفارقة.
 
وكتبت صحيفة السودانى، تحت عنوان "الرئيس السيسي يشدد على احترام مصر لإرادة الشعب السوداني وضرورة عدم السماح بالتدخلات الخارجية في أزمته الراهنة"، انعقدت اليوم قمة مجلس السلم والأمن الأفريقي، لبحث الأزمة الراهنة في السودان، وذلك بحضور عدد من رؤساء الدول والحكومات الأفارقة، وعلى رأسهم الرئيس “يورى موسيفينى”، رئيس جمهورية أوغندا الرئيس الحالي لمجلس السلم والأمن، بالإضافة إلى رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، وأمين عام جامعة الدول العربية، وسكرتير عام منظمة الإيجاد، ومبعوثة سكرتير عام الأمم المتحدة للقرن الأفريقي.
وتحت عنوان "مصر تدعو مجدداً إلى وقف «مستدام» لإطلاق النار في السودان" كتبت صحيفة السودان اليوم، جددت مصر دعوتها لوقف إطلاق نار «شامل ومستدام» في السودان، لا يقتصر فقط على «الأوضاع الإنسانية». وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في كلمته خلال فعاليات اجتماع «مجلس السلم والأمن الأفريقي»، أن «استقرار السودان والحفاظ على وحدة أراضيه، وتماسك مؤسساته، ستكون لها نتائج إيجابية ليس فقط على الشعب السوداني، ولكن على الأطراف الإقليمية كافة». ومنذ بداية الأزمة دعت مصر أكثر من مرة إلى وقف «شامل» لإطلاق النار في السودان، وأجرت اتصالات مع دول الجوار والأطراف الإقليمية والدولية بهدف إيجاد حل للأزمة.
 
كما أبرزت الصحيفة نفسها تصريحات الرئيس بشأن عدد السودانيين فى مصر، و كتبت تحت عنوان "السيسي يكشف عدد السودانيين في مصر بعد الحرب" قال الرئيس السيسي أن مصر قد التزمت بمسؤولياتها في هذا الشأن، عبر استقبال حوالي 150 ألف مواطن سوداني حتى اليوم بجانب استضافة حوالي 5 ملايين مواطن سوداني، تتم معاملتهم كمواطنين.
 
 

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