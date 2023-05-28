اليوم السابع
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أكرم القصاص
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سياسيون صوماليون يتفقون على إجراء الانتخابات المقبلة بالاقتراع العام المباشر

الأحد، 28 مايو 2023 02:49 م
سياسيون صوماليون يتفقون على إجراء الانتخابات المقبلة بالاقتراع العام المباشر رئيس الصومال حسن شيخ محمود
أ.ش.أ

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توصل السياسيون في الصومال إلى اتفاق يقضي بإلغاء منصب رئيس الوزراء، وإدخال حق الاقتراع العام المباشر لانتخاب رئيس للدولة.

وذكرت وكالة الأنباء الوطنية الصومالية (صونا)، في نسختها باللغة الإنجليزية، أن السياسيين عقدوا قمة استمرت أربعة أيام برئاسة الرئيس حسن شيخ محمود في العاصمة مقديشو، حيث توصلوا إلى اتفاق بشأن إصلاحات سياسية شاملة في الصومال، لتحقيق الاستقرار والديمقراطية في البلاد.

وأضافت الوكالة أن مسؤولين وسياسيين اتفقوا على أن تجرى الانتخابات اعتبارا من 2024 بناء على مبدأ "شخص واحد صوت واحد"، على أن تجرى الانتخابات مرة كل خمس سنوات، مضيفة أن القادة قرروا أيضا إلغاء منصب رئيس الوزراء.

وأشارت إلى أن الإصلاحات ستؤسس النظام الرئاسي في الدولة، حيث سيتم انتخاب الرئيس ونائب الرئيس مباشرة على بطاقة واحدة.

وستجرى أول انتخابات شعبية للمجالس المحلية على مستوى الصومال، بما في ذلك مقديشو، في 30 يونيو 2024، بينما ستجرى انتخابات البرلمانات الإقليمية والقيادة الإقليمية في 30 نوفمبر 2024.

 


الصومال

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انتخابات الصومال

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