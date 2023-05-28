سياسيون صوماليون يتفقون على إجراء الانتخابات المقبلة بالاقتراع العام المباشر

وذكرت وكالة الأنباء الوطنية الصومالية (صونا)، في نسختها باللغة الإنجليزية، أن السياسيين عقدوا قمة استمرت أربعة أيام برئاسة الرئيس حسن شيخ محمود في العاصمة مقديشو، حيث توصلوا إلى اتفاق بشأن إصلاحات سياسية شاملة في الصومال، لتحقيق الاستقرار والديمقراطية في البلاد.

وأضافت الوكالة أن مسؤولين وسياسيين اتفقوا على أن تجرى الانتخابات اعتبارا من 2024 بناء على مبدأ "شخص واحد صوت واحد"، على أن تجرى الانتخابات مرة كل خمس سنوات، مضيفة أن القادة قرروا أيضا إلغاء منصب رئيس الوزراء.

وأشارت إلى أن الإصلاحات ستؤسس النظام الرئاسي في الدولة، حيث سيتم انتخاب الرئيس ونائب الرئيس مباشرة على بطاقة واحدة.

وستجرى أول انتخابات شعبية للمجالس المحلية على مستوى الصومال، بما في ذلك مقديشو، في 30 يونيو 2024، بينما ستجرى انتخابات البرلمانات الإقليمية والقيادة الإقليمية في 30 نوفمبر 2024.