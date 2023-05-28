"جهاز المخلفات": إنهاء المرحلة الأولى لمنظومة إصدار التراخيص للشركات إلكترونيا

كتبت منال العيسوي

أكد الدكتور طارق العربى الرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم ادارة المخلفات، أن الجهاز انتهى من المرحلة الأولى للنظام الإلكترونى الوطنى، الخاص بإدارة المعلومات والبيانات للمخلفات Wims، والإصدار الإلكترونى لمنظومة التصاريح والتراخيص للشركات العاملة فى مجال المخلفات .

وأوضح العربى فى تصريحات خاصة أنه يتم تسجيل الشركات من خلال الرابط wims.wmra.gov.eg بهدف الحصول على التراخيص والموافقات والتصاريح فى مجال المخلفات ، كما يتم الدفع الإلكترونى على النظام باستخدام الفيزا كارد والمحافظ الالكترونية .

وأوضح العربى أنه تشمل برامج منظومة إدارة المخلفات 2019-2023، البرنامج الأول والمعني بالبنية التحتية، و تم إنشاء محطات وسيطة، ورفع كفاءة وكذلك إنشاء خطوط تطوير ومعالجة للمخلفات كما تم إنشاء خلايا دفن صحي وإغلاق المقالب العشوائية ، انا البرنامج الثاني لمنظومة المخلفات فهو معنى بإعداد عقود الجمع والنقل ونظافة الشوارع وكذلك عقود إدارة المدافن الصحية الآمنة، أما البرنامج الثالث للمنظومة فمعني بالدعم المؤسسي والمجتمعي حيث تم إنشاء وحدات مركزية لإدارة المخلفات بالمحافظات.