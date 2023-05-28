اليوم السابع
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تنفيذ أكبر ورشة بالشرق الأوسط للخط الثالث بمترو الأنفاق.. فيديو

الأحد، 28 مايو 2023 07:24 م
تنفيذ أكبر ورشة بالشرق الأوسط للخط الثالث بمترو الأنفاق.. فيديو ورشة العمرة الجسيمة للخط الثالث لمترو الأنفاق
كتب سيد الخلفاوى

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تعتبر ورشة العمرة الجسيمة للخط الثالث بمترو الأنفاق، أكبر ورشة بالشرق الأوسط، تنفذ على 65 فدانا، وتحتوي على 32 مبنى، حيث يتم فيها عمل العمرات الجسيمة والخفيفة وأعمال الدهانات، وتجديد العربات لقطارات الخط الثالث علاوة على قدرتها على تخزين قطارات بسعة 30 قطار ومخازن لتخزين قطع الغيار اللازمة للعربات.
 
 
ويعد الخط الثالث للمترو شريان حيوي يربط شرق القاهرة بغربها، ويضم أكبر محطة مركزية تبادلية وأكبر ورشة لصيانة قطارات المترو في الشرق الأوسط وأفريقيا.
 
وفيما يلي أبرز المعلومات عن مترو الخط الثالث ومراحل تنفيذه.
 
1- يمتد الخط الثالث من إمبابة والمهندسين مارا أسفل النيل وصولا للمحطة التبادلية عدلي منصور.
 
2- يعد أول محور عرضي يحقق الربط بين شرق القاهرة وغربها.
 
3- يحقق الترابط مع منظومة وسائل النقل المختلفة من خلال: (محطة ناصر: تحقق الربط مع الخط الأول - محطتي العتبة وجامعة القاهرة: تحققان الربط مع الخط الثاني - محطة عدلي منصور: تحقق الربط مع القطار الكهربائي "السلام – العاشر من رمضان – العاصمة الإدارية" - محطة وادي النيل: تحقق تبادل الخدمة مع مونوريل غرب النيل - محطة الاستاد: تبادل الخدمة مع مونوريل شرق النيل).
 
4- يبلغ طول الخط الثالث 41.2 كم.
 
5- تبلغ عدد محطات الخط 34 محطة (21 نفقية + 2 سطحية + 11علوية).
 
6- يتم تنفيذه على أربعة مراحل .
 
ورشة العمرة الجسيمة للخط الثالث لمترو الأنفاق (2)
ورشة العمرة الجسيمة للخط الثالث لمترو الأنفاق 

ورشة العمرة الجسيمة للخط الثالث لمترو الأنفاق (3)
ورشة العمرة الجسيمة للخط الثالث لمترو الأنفاق 

ورشة العمرة الجسيمة للخط الثالث لمترو الأنفاق (4)
ورشة العمرة الجسيمة للخط الثالث لمترو الأنفاق 

ورشة العمرة الجسيمة للخط الثالث لمترو الأنفاق (5)
ورشة العمرة الجسيمة للخط الثالث لمترو الأنفاق 

ورشة العمرة الجسيمة للخط الثالث لمترو الأنفاق (1)
ورشة العمرة الجسيمة للخط الثالث لمترو الأنفاق 

 


الخط الثالث للمترو

المترو

ورشة عمرات المترو

غسيل المترو



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