"تموين الإسكندرية" تضبط سلعا غذائية منتهية الصلاحية ومستلزمات المحمول مجهولة المصدر

وقامت إدارة تموين وسط برئاسة الدكتور عبد الله عثمان مدير الإدارة وإشراف أحمد هيبة رئيس الرقابة بشن حملات على نطاق الإدارة و التى أسفرت عن ضبط سوبر ماركت بحيازته سلع غذائية مختلفة منتهية الصلاحية وتم تحريز 79 زجاجة مياه غازية منتهية الصلاحية ، 28 عبوة عصير منتهية الصلاحية 13 عبوة جيلى منتهية الصلاحية، 10 علب جبن منتهية الصلاحية ، 8 علب لبن العبوة لتر منتهية الصلاحية ، 5 زجاجات مايونيز منتهية الصلاحية، 12 ساندوتش مصنع منتهى الصلاحية 34 عبوة كيكة منتهية الصلاحية، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفة.

وبتعليمات مشددة من المحاسب محمد سعد الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بتشديد الرقابة التجارية على المحلات و الأسواق ،قامت ادارة التجارة الداخلية برئاسة أحمد عبد الحميد القائم بأعمال مدير التجارة الداخلية و فريق العمل التابع له بحملات تموينية على المحلات و الأسواق و التى نتج عنها ضبط محل لمستلزمات التليفون المحمول والكمبيوتر وذلك لحيازته بضائع معروضة ومعدلة للبيع مجهولة المصدر وغير مصحوبة بالفواتير الدالة على حيازتها وتم تحريز 25 شاحن راوتر، 20 كابل صوت، 15 كابل شحن يو إس بي، 18 ماوس كمبيوتر، 30 كابل باور كمبيوتر بدون كرتونة.

كما ضبط محل لتجارة الأدوات الصحية وذلك لحيازته منتجات مجهولة المصدر وغير مصحوبة بالفواتير الدالة على حيازتها، وضبط محل سوبر ماركت وذلك لعدم قيامه بالإعلان على أسعار المنتجات المعده والمعروضة للبيع، وضبط محل وذلك لقيامه ببيع السجائر بأزيد من السعر الرسمى.

كما تمت حملات بالاشتراك مع إدارة تموين وسط و جهاز حماية المستهلك وتم خلالها ضبط محل لبيع وتجارة كماليات السيارات وذلك لحيازته منتجات مجهولة المصدر وغير مصحوبة بالفواتير الداله على حيازتها ، كما تم ضبط محل لبيع قطع الغيار وكماليات واكسسوار السيارات وذلك لحيازته منتجات مجهولة المصدر وغير مصحوبه بالفواتير الداله على حيازتها ، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات.