تشغيل السلالم الكهربائية بمنطقة وابور الثلج ببنها منتصف يونيو المقبل

القليوبية إبراهيم سالم

أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية ، جولة تفقدية لمتابعة مستجدات أعمال إنشاء سلالم كهربائية بديل للخرسانية بمنطقة وابور الثلج بمدينة بنها، لدفع الأعمال وتسريع منظومة العمل وتيسيراً على المواطنين ولخدمة كبار السن وذوي الهمم، وذلك ضمن الخطة الإستثمارية للعام 2022 - 2023، بتكلفة إجمالية 13.5 مليون، يرافقه محمد مرعي رئيس مركز ومدينة بنها، ومهندسي الشركات المنفذة.

وتابع "الهجان"، أعمال توريد السلالم الكهربائية بالجهة الأمامية للكوبري إذ تم توريد الـ 4 سلالم وجاري تجميعهم والبدء في التركيب، موجهاً بسرعة الانتهاء من تجميع السلالم وتركيبها في المدة المقررة وذلك تخفيفاً وتيسيراً على المواطنين وكبار السن وذوي الهمم، مشدداً بتكثيف وضغط الأعمال للانتهاء من التركيب والتشغيل التجريبي في المدة المقررة وأقصاها منتصف شهر يونيو القادم لسهولة تنقُل المواطنين مع مُراعاة الدقة في الأعمال والالتزام بالمواصفات الفنية المُتعاقد عليها.

يذكر أنه تم عمل جميع التنسيقات مع جميع المرافق وتم تكسير السلالم الخرسانية وعمل القواعد الخرسانية للسلالم الكهربائية الأربعة (2 سلم صعود، 2 سلم نزول)، والتي ستُسهل تنقُل المواطنين وتقديم الخدمة المستمرة السريعة لعدد كبير من الأفراد في وقت قصير وخاصة ذوي الهمم وكبار السن، ثم بدء التشغيل التجريبي.

وعلى هامش الجولة تفقدَّ محافظ القليوبية، ما تم إنجازه في الفترة الماضية من أعمال تطوير ورفع كفاءة شارع فريد ندا المرحلة الثانية للوقوف على نسب التنفيذ الدقيقة ولدفع الأعمال للانتهاء من تطوير المرحلة بالكامل في المُدة الزمنية المُقررة، حيث تتم الآن أعمال عزل حديقة النافورة والعمل بالتوازي في باقي الحدائق ومبنى التمركز الأمني، وتم الانتهاء من صب الخرسانات للأعمدة وتم عمل بلدورة الجزيرة الوسطى بعرض 2.60 متر وسيتم تغطيتها ببلاط الإنترلوك، كما تم الإنتهاء من صب البلدورات الجانبية بطول 700 متر، والعمل بالتوازي في حديقة مدخل بنها الجنوبي على مساحة 1200 متر تقريباً والتي سيتم زراعتها وتجميلها وعمل مقاعد للجلوس وتزويدها بأعمدة إنارة ديكورية لتكون الحديقة متنفسا جديداً للمواطنين، وقد تم ضبط المناسيب مع الطريق تمهيداً لبدء الأعمال، موجهاً بضرورة تسريع وتيرة العمل والعمل بنظام الورديات لسرعة الإنتهاء من الأعمال مع مراعاة الدقة والمواصفات الهندسية.

وشددَّ "الهجان"، خلال جولته بضرورة الإهتمام بالحدائق المتواجدة بالميادين العامة والكورنيش وإزالة أي إشغالات بمحيطها مع ضرورة التنسيق مع إدارة المرور لمنع المواقف العشوائية التي تعرقل حركة السير، مع تكثيف حملات النظافة للحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة.