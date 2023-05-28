انطلاق فعاليات معرض "رحلات التفتيش إلى صعيد مصر" بمكتبة الإسكندرية.. صور

شهدت مكتبة الإسكندرية اليوم انطلاق فعاليات معرض "رحلات التفتيش إلى صعيد مصر وأرشيف إدوارد تودا" وذلك من خلال متحف الآثار التابع لقطاع التواصل الثقافى، بالتعاون مع سفارة إسبانيا بالقاهرة، والذى يستمر فى الفترة من 28 مايو إلى 5 يونيو 2023، بمكتبة الإسكندرية مركز المؤتمرات، قاعة المعارض الغربية.

ويقدم المعرض مجموعة من الصور الفوتوغرافية التى جمعها إدوارد تودا أى جويل (1852-1941) -الذى عمل نائبًا للقنصل الإسبانى بالقاهرة خلال الفترة ما بين عامى 1884 و1886. وتُعد الصور المختارة درة مجموعة «تودا» الفوتوغرافية؛ إذ إنها توفِّر معلومات حول طرق وأساليب عمل مصلحة الآثار المصرية فى مجال التوثيق الأثرى خلال القرن التاسع عشر، وعلى وجه التحديد فى سياق رحلات التفتيش السنوية إلى صعيد مصر.

وجاءت الفعالية لتضم ملتقى علمى مع الأساتذة أمناء المعرض الدكتور ميجل أنخل مولينيرو، والدكتورة أندريا رودريجيث بالس، من جامعة اللغونة بإسبانيا، ويتحدثون فيها عن «أرشيف إدوارد تودا ورحلات التفتيش على الآثار فى القرن التاسع عشر»، وكيف سمحت لنا محتوياته بإعادة بناء طريقة عمل مصلحة الآثار فى رحلاتها التفتيشية إلى صعيد مصر خلال القرن التاسع عشر.

وتتضمن اللقاء عرض للدكتور ميسرة عبد الله حسين، من المتحف القومى للحضارة المصرية بالقاهرة، بعنوان: «سِن - نِجِم: حياة وذكريات حرفى عظيم»، وتناول جوانب من الحياة الاجتماعية فى مصر من خلال اللُّقى الأثرية التى عُثر عليها فى أحد أروع مقابر غرب طيبة (الأقصر) وهى مقبرة «سن- نِجِم» الحرفى المصرى القديم الذى عاصر فترتى حكم الملكين «سيتى الأول» و«رمسيس الثاني».

جدير بالذكر أن علم المصريات يمُثل أحد الركائز الأساسية للعلاقات الدبلوماسية الإسبانية-المصرية والتعاون العلمى بين البلدين. وتقوم فى الوقت الراهن اثنتا عشرة بعثة أثرية إسبانية بأداء عملها فى مصر بالتعاون مع باحثين ومسؤولين من وزارة السياحة والآثار.