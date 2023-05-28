اليوم..محاكمة 3 أشخاص احتجزوا فتاة داخل شقتهم واعتدوا عليها

تنظر محكمة جنايات القاهرة ،اليوم الأحد محاكمة 3 أشخاص بتهمة احتجاز فتاة والتعدي عليها داخل شقة أحدهم بمنطقة عابدين .

تعود أحداث الواقعة بتلقى قسم شرطة عابدين، بلاغا من فتاة أفادت فيه بتعرفها على شخص ونشأت بينهما علاقة صداقة، واستدرجها إلى شقته ولكنها عقب دخولها فوجئت بأصدقائه واحتجزوها واعتدوا عليها.

تم تشكيل فريق بحث وتبين من التحريات والتحقيقات صحة الواقعة ،وأن المجنى عليها توجهت برضاها إلى أحد المتهمين ودخلت شقته، لكن أصدقائه احتجزوها واعتدوا عليها جنسيا، وتم القبض على المتهمين وإحالتهم للنيابة العامة التى قررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق، وأحالتهم لمحكمة الجنايات.