الهلال الأحمر ينفذ حملة طبية وتوعوية فى شمال سيناء

شمال سيناء - محمد حسين

نفّذ فريق الهلال الأحمر المصرى حملة "انقذ حياة" فى قرى ومدن شمال سيناء بالتعاون مع المشروع المصرى لمواجهة مخاطر السكتة القلبية.

وأعلن الدكتور خالد على زايد، رئيس فرع الهلال الأحمر بشمال سيناء، أن الحملة نفّذت فى مستشفى الشيخ زويد، حيث استفاد منها العديد من المواطنين، وقد بلغ عدد المستفيدين من الحملة 572 مستفيدًا، حيث بلغ عدد المستفيدين من الفحوصات والعيادات المختلفة التى تم تقديمها خلال الحملة من عيادة الباطنة والأطفال: 52 مستفيدًا، عيادة الجلدية: 17 مستفيدًا، عيادة رسم القلب (رجالي-سيدات): 130 مستفيدًا، الفحص الشامل: 145 مستفيدًا، عيادة الرمد: 42 مستفيدًا، عيادة النساء والتوليد: 26 مستفيدًا، عيادة المخ والأعصاب: 2 مستفيدًا، التحاليل الطبية: 213 مستفيدًا، الدعم النفسي: 31 مستفيدًا، تقييم نقص التغذية للأطفال: 24 مستفيدًا.

وأضاف أنه تم تنفيذ قافلة توعوية صحية ونفسية بفرق الطوارئ والإسعافات الأولية والدعم النفسى والتوعية الصحية، بالإضافة إلى فرق الكورونا والتنظيم، لتوزيع حقائب الإسعافات الأولية فى قرية نجع شيبانة بمدينة رفح، حيث استفاد منها 200 مواطن، وقد تم توعية 40 مواطنًا بالصحة وتطعيم 10 مواطنين ضد كورونا، بالإضافة إلى دعم 48 طفلًا نفسيًا وتقديم الإسعافات الأولية لشخصين.