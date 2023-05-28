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المركزى السورى يحدد سعر الصرف للحوالات والصرافة بـ 8200 ليرة للدولار الواحد

الأحد، 28 مايو 2023 04:52 م
المركزى السورى يحدد سعر الصرف للحوالات والصرافة بـ 8200 ليرة للدولار الواحد المركزى السورى
كتب محمد جمال

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حدد مصرف سوريا المركزى، اليوم الأحد، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار للحوالات والصرافة بـ8200 ليرة للدولار الواحد، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السورية.
 
ووفقا لنشرة الحوالات والصرافة الصادرة اليوم عن المركزى السورى تم تحديد سعر صرف الليرة السورية مقابل اليورو بـ8790.81 ليرة سورية لليورو الواحد.
 
وتصدر هذه النشرة حسب المركزي بغرض التصريف النقدي وشراء الحوالات الخارجية التجارية والحوالات الواردة إلى الأشخاص الطبيعيين، بما فيها الحوالات الواردة عن طريق شبكات التحويل العالمية.

المركزى السورى

سوريا

دمشق

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الدولار



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