العراق يعلن بدء الربط الكهربائي مع الأردن في مطلع يوليو

ونقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية "واع"، عن الوزارة قولها، إن تأجيل المرحلة الأولى من الربط الكهربائي مع الأردن "جاء نتيجة صعوبة التربة وبعض المتعلقات الخاصة بالجانب الأردني".



وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد موسى، لوكالة الأنباء العراقية: "الربط مع الأردن سيكون جاهزاً بتاريخ 1 يوليو كمرحلة أولى بطاقة 50 ميجاوات، تصل إلى قضاء الرطبة بمحافظة الأنبار لتغذية الشبكة الوطنية".



وأضاف أن الربط كان من المفترض أن يدخل في الخدمة بداية يونيو لكن "بعض الظروف الجوية ونتيجة صعوبة التربة وبعض المتعلقات بالجانب الأردني" أجلت الربط للأول من يوليو المقبل.



وتطرق موسى للربط مع الجانب التركي وقال "الربط مع تركيا جاهز، ولكن ننتظر تسعير الخدمة، وأن تكون مناسبة ليدخل حيز التنفيذ كمرحلة الأولى، أما الربط مع الخليج فسيكون جاهزاً في الفترة المقبلة".



وأشار إلى أنه "تم توقيع 5 عقود بشأن الربط الخليجي، ويحتاج هذا الربط قرابة 12 شهراً لتدخل المرحلة الأولى حيز التنفيذ".



وأضاف المتحدث أنه "تم الاتفاق خلال الزيارة الحكومية الأخيرة إلى السعودية على توسعة محطتي عرعر واليوسفية التي تعتبر نقاط الربط معها".