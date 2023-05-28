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قال مستشار الأمن القومى للرئيس الصومالى حسين معلم، اليوم /الأحد/، إن بلاده ستعرض على مجلس الأمن الدولي طلب رفع حظر الأسلحة المفروض على البلاد، فى شهر نوفمبر القادم.