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الشباب ضمن جدول أعمال الحوار الوطنى جلسة 4 يونيو.. تفاصيل اختصاصات اللجنة

الأحد، 28 مايو 2023 01:00 ص
الشباب ضمن جدول أعمال الحوار الوطنى جلسة 4 يونيو.. تفاصيل اختصاصات اللجنة الحوار الوطنى
كتبت إيمان علي

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تستأنف الجلسات النقاشية للحوار الوطني الأحد 4 يونيو القادم، على أن تشهد مناقشة موضوعات بالمحور السياسي تتضمن تعزيز العمل الأهلي، قانون حرية تداول المعلومات، عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والتفرغ لعضوية المجلسين، وتطرح الثلاثاء في المحور الاقتصادي أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة، الزراعة والأمن الغذائي، كما تنعقد كلا من لجنتي الصحة والشباب بالمحور المجتمعي الخميس.

وأوضح ضياء رشوان، المنسق العام أن الحوار يستلزم أن تتم صياغة الخلاصات والمقترحات الناتجة عن جلساته العامة، لكي تعرض على مجلس الأمناء لمناقشتها وإقرارها بصورتها النهائية لرفعها للسيد رئيس الجمهورية، وهو ما يتطلب بدوره عقد عدد من الاجتماعات المصغرة المتخصصة تعبر عن كل الاتجاهات بعد كل عدة جلسات عامة، لأنه من المستحيل عقدها في نفس أسابيع جلسات اللجان، وسيقرر مجلس الأمناء في اجتماعه القادم يوم السبت 27 مايو، تشكيلها ومهام هذه اللجان، على أن تبدأ عملها خلال الأسبوع القادم بعد اجتماع المجلس.

وتتمثل محاور عمل لجنة الشباب في:

-دعم الاتحادات والأنشطة الطلابية.

-التمكين السياسي للشباب، دعم رواد الأعمال الشباب.

-دعم الشباب من ذوي الهمم والرياضة.

-مراكز الشباب والأندية الرياضية ومراكز التنمية الشبابية.

- جلسات حول (الشباب الدارسين في الخارج - الإنتماء والوعي - التحولات الجيلية).


الحوار الوطنى

جلسات الحوار الوطنى الجلسات العلنية

جدول جلسات الحوار الوطنى

كلمة الرئيس بجلسة الحوار الوطني



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