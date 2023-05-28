الحزب الحاكم البولندي: لن نقبل مقترح الاتحاد الأوروبي بشأن المهاجرين

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أكد زعيم حزب القانون والعدالة الحاكم في بولندا ياروسلاف كاتشينسكي، السبت، أن بولندا لن تقبل اقتراح الاتحاد الأوروبي الأخير بشأن نقل المهاجرين.

ونقلت صحيفة ذا فيرست نيوز البولندية عن كاتشينسكي قوله خلال زيارته السبت الحدود البولندية البيلاروسية والسياج الذي أقيم مؤخرًا لوقف تدفق المهاجرين من الشرق الأوسط وإفريقيا من بيلاروسيا إن حكومة حزب القانون والعدالة تعارض بشدة هذه الفكرة.

وقال كاتشينسكي "أود أن أؤكد أن حكومتنا لن توافق على ذلك أبدا، لم نوافق منذ سنوات ولن نوافق الآن".

ويتصدر منع الهجرة إلى بولندا جدول أعمال القانون والعدالة قبل الانتخابات العامة التي ستجرى هذا الخريف حيث أضاف كاتشينسكي: "الأهم أن يكون البولنديون قادرين على أن يقرروا بأنفسهم كيف ينبغي أن تبدو بلادهم وكيف ينبغي أن يبدو أمنهم".

وكانت المفوضية الأوروبية قد قدمت يوم /الأربعاء/ الماضي اقتراحها الجديد الذي يهدف إلى مساعدة أعضاء الاتحاد الأوروبي الجنوبيين في التعامل مع مشكلة الهجرة، فوفقًا للمقترح، سيتعين على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قبول حصة من المهاجرين من دول مثل إيطاليا أو اليونان أو دفع 22000 يورو لكل مهاجر يرفضون استقباله.

واستبعد رئيس الوزراء البولندي ووزير الداخلية الموافقة على اقتراح المفوضية الأوروبية فور إعلانه.