التحفظ على كمية من المواد الغذائية وتحرير مخالفات متنوعة فى حملة بالدقهلية

الدقهلية - محمد الحبشى

شنت الهيئة القومية لسلامة الغذاء بالدقهلية، حملات متعددة على مدن المحافظة، حيث توجهت الحملة إلى نطاق مركز ومدينة ميت غمر، وذلك بالاشتراك مع اللواء وجدي الجرواني رئيس مجلس مركز ومدينة ميت غمر، وتم ضبط عدد من المخالفات، وتحرير محاضر متنوعة، والتحفظ على 26 كيلو لحوم، و666 كيلوجرام مواد غذائية.

وأكد الدكتور أسامة هنداوي مدير عام فرع الدقهلية، لهيئة سلامة الغذاء، على استمرار عمل اللجان التفتيشية المشكلة لمراقبة وضبط الأسواق، تنفيذا لتكليفات الدكتور طارق الهوبي بإحكام الرقابة على الأسواق والمنافذ ومحال بيع المواد الغذائية، للتأكد من توافر السلع الغذائية وجودتها وصلاحيتها للاستخدام الآدمي، إلى جانب التصدي لمحاولات الغش التجاري والاحتكار .

ووجه الدكتور أسامة هنداوي بعمل حملة رقابية مفاجئة، بالاستراك مع مجلس المدينة برئاسة أحمد حجازي نائب رئيس مركز ومدينة ميت غمر، ومعاونة رباب أبو السعود مدير إدارة التفتيش والمتابعة برئاسة المركز، وحضور أعضاء اللجنة المكونة من الطب البيطري، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، والتنمية الإقتصادية، وشئون البيئة، والإدارة الصحية، وإصدار رخص المحلات، رئيس قسم حماية المستهلك، وتموين ميت غمر، وجهاز حماية المستهلك بالدقهلية.

أسفرت نتائج الحملة عن ضبط مخالفات متنوعة، حيث تم التحفظ علي عدد 19 طبق كبد وقوانص وزن 500جرام، 7 طبق اوراك دواجن وزن 700جرام، 2 طبق دبابيس دواجن وزن 1كيلو، 4كيس جمبري وزن 400جرام، 1 طبق سوسيس وزن 5 كيلو جرام، 3 طبق لحمه وزن 500جرام، كميه 2كيلو لحمه مفروم، بإجمالي 26كيلو لحوم متنوعه لانتهاء فتره الصلاحية وتغير في الخواص، بالإضافة للتحفظ علي 75 كيلو قشطه صفراء، 75 كيلو قشطه بيضاء، 90 كيلو بروتين، 400 كيلو ملح، بإجمالي 666 كيلوجرام مواد غذائيه بدون بيانات.

يأتي ذلك إستمراراً لحملات ضبط الأسواق بمحافظة الدقهلية، بتوجيهات الدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القوميه لسلامه الغذاء، وتعليمات دكتور اسامه هنداوي مدير عام فرع الهيئة القوميه لسلامه الغذاء، وتؤكد هيئة سلامة الغذاء علي إستمرار الحملات لحمايه المستهلك، ومتابعه مدي سلامه المعروض المعروض، وإتخاذ اللازم قانونيا حفاظا على صحه وسلامه المواطنين.