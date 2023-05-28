"الأسس العاصمة من الفهم المغلوط" بداية انطلاق دورة تدريب الأئمة الليبيين

كتب لؤى على

انطلقت اليوم فعاليات الدوة التدريبية التاسعة عشر لأئمة ووعاظ ليبيا، التى تعقدها المنظمة العالمية ل خريجى الأزهر بالتعاون مع أكاديمية الأزهر العالمية للتدريب؛ لصقل المواهب الدعوية وتثقيفهم شرعيا وعلميا بعلوم الأزهر التى تتمتع بالوسطية والاعتدال، وفى إطار جهود المنظمة لدحض الأفكار المتطرفة وتحصين المتدربين بالعلوم الشرعية الصحيحة.

بدأت الدورة بمحاضرة للأستاذ إبراهيم الهدهد المستشار العلمى للمنظمة قال فيها إن الأسس العاصمة من الفهم الخاطئ للنصوص الشرعية تتمثل فى ضرورة معرفة أسباب النزول وظروف النزول، بالإضافة إلى مراعاة حال التنزيل والورود والسياق السابق واللاحق.

وأشار إلى أنه لا يكفى لفهم النصوص الشرعية الاعتماد على الدلالة اللغوية فقط، فاللغة إحدى الأدوات وليست الوحيدة، فلا بد من استكمال أدوات فهم النص ومن أهمها كيف فهم الصحابة هذا النص فإنهم أعرف باللسان وأفقه بالمقصود، فقد تجد النصوص الشرعية ودلالتها اللغوية واحدة والموقف الفقهى منها مختلف.

وتطرق د.الهدهد لقضية الصلاة فى المساجد التى بها أضرحة وعالج هذا الفهم الخاطيء للمتشددين فى هذه القضية بأدلة عقلية ونقلية.

وقد شهد افتتاح الدورة الدكتور محمد المحرصاوى، والسيد أسامة ياسين نائبا رئيس مجلس إدارة المنظمة العالمية لخريجى الأزهر، وأ.د عبدالدايم نصير الأمين العام للمنظمة.