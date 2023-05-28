اليوم السابع
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الأرجنتين تعثر على 72 كيلو من الكوكايين مخبأ فى طاولات خشبية وأسرة

الأحد، 28 مايو 2023 10:19 ص
الأرجنتين تعثر على 72 كيلو من الكوكايين مخبأ فى طاولات خشبية وأسرة كوكايين فى أسرة فى الأرجنتين
فاطمة شوقى

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قالت السلطات الأرجنتينية  أنها عثرت على 72 كيلوجرام من الكوكايين تزيد قيمتها عن مليون دولار مخبأ فى أسرة وطاولات خشبية قادمة من بوليفيا، مشيرة إلى أنها اعتقلت 3 أشخاص، وفقا لصحيفة "انفوباى" الأرجنتينية.

وأشارت الصحيفة إلى أنه تم اخفاء الكوكايين فى أسرة وطاولات من الخشب، وتم اكتشافه من خلال الماسحات الضوئية والتى كشفت عن وجود عبوات داخل الأثاث التى كانت قادمة من بوليفيا ومتجهة إلى بوينيس آيريس.

بعد اكتشاف الجمارك وبأمر من المحكمة الفيدرالية رقم 1 فى خوخوى، أعيد تجميع الأثاث لتسليم مراقب في بوينس آيرس، حيث تم القبض على 3 مشتبه بهم وتقدر قيمة البضائع المهربة بأكثر من مليون دولار؛ بتعبير أدق، ستبلغ مليون دولار، موزعة فى 69 عبوة كوكايين.

بعد العملية التي نفذها وكلاء الجمارك، أمر مكتب المدعي العام الاتحادي بتجديد الأثاث واستبدال عبوات الأدوية بأخرى مماثلة، من أجل تنفيذ "التسليم المراقب"، على أن تتبع الشحنة مسار الرحلة المخطط حتى وجهتها في بوينس ايرس.

في اليوم السابق، أبلغت الجمارك الارجنتينية أيضًا عن اكتشاف 20 كيلوجرامًا من الماريجوانا مخبأة في شاحنة كان يستقلها قاصر،  وبلغت قيمة البضائع المحجوزة في هذه الحالة ما يقرب من 5 ملايين دولار (ما يزيد قليلاً عن 25000 دولار بسعر الصرف )،  وأدى هذا الإجراء إلى اعتقال سائق السيارة ورفيقه.

 

 


بوليفيا

مخدرات

كوكايين

الارجنتين

تهريب المخدرات



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