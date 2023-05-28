استطلاع لأوبزرفر: وزيرة داخلية بريطانيا تفقد الدعم الشعبي بعد أزمة تجاوز السرعة

كتبت رباب فتحى

كشف استطلاع جديد لصحيفة "أوبزرفر" البريطانية أن سويلا برافرمان، وزيرة الداخلية البريطانية عانت من انهيار في الدعم الشخصي بين الجمهور في أعقاب الخلافات بشأن غرامة تجاوز السرعة وتعاملها مع ملف الهجرة.

ومع اتهام بعض أعضاء حزب المحافظين لوزيرة الداخلية بوضع نفسها كقائدة مستقبلية ، وجد استطلاع Opinium الأخير أن معدل التأييد الشخصي لها قد انخفض إلى -36 بين الناخبين. بينما قال 14% إنهم يوافقون على الوظيفة التي تقوم بها ، قال 50% إنهم يرفضون ذلك.

واعتبرت الصحيفة إن الاستطلاع يعكس تراجع كبير في التأييد الشخصي لها منذ مارس ، عندما وافق 18% على أدائها بينما رفض 38%. وأشار الناخبون إلى الإحباط بسبب افتقارها الملحوظ إلى الفعالية في صنع القرار وتنفيذ سياساتها.

واعتبرت الصحيفة أن الاستطلاع كذلك يمثل ضربة لريشي سوناك ، رئيس الوزراء البريطاني، الذي جعل أرقام الهجرة وتعهده "بإيقاف القوارب" من عبور القناة من أولوياته الخمس. كان هناك قلق شديد من حزب المحافظين بعد أن كشفت الأرقام الرسمية الأسبوع الماضي أن الهجرة الإجمالية إلى المملكة المتحدة لعام 2022 كانت 606000 - وهو رقم قياسي.

وأوضحت "الأوبزرفر" أن رئيس الوزراء جعل الكفاءة والاستقرار على رأس أولوياته في محاولة لاستعادة ثروات الحكومة بعد الفوضى التي أعقبت ذلك خلال الفترة القصيرة التي أمضتها ليز تراس في المنصب. ومع ذلك ، فقد اختار البقاء مع وزير داخليته بعد أن أثيرت أسئلة حول ما إذا كانت قد خرقت القانون الوزاري من خلال طلب دورة توعية فردية حول السرعة.

وتأتي هذه الأخبار في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الداخلية عن إطلاق حملة دولية مصممة لثني المهاجرين المحتملين عن محاولة عبور القناة ، في محاولتها الأخيرة لتقليل العدد الذي يقومون بالرحلة الخطرة. اعتبارًا من هذا الأسبوع ، ستحاول الإعلانات في بلدان مثل ألبانيا إخبار المهاجرين مباشرة أنه سيتم احتجازهم وإرسالهم إلى بلادهم أو إلى بلد ثالث آمن إذا حاولوا العبور. وقالت وزارة الداخلية إنها ستسلط الضوء أيضًا على المخاطر الجسيمة للرحلة.