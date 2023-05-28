استطلاع: الناخبون البريطانيون يريدون علاقات أوثق مع أوروبا بعد بريكست

كتبت رباب فتحى

تفضل أغلبية واضحة من الناخبين البريطانيين الآن بناء علاقات أوثق مع الاتحاد الأوروبي ، وفقًا لاستطلاع جديد يسلط الضوء على انعكاس دراماتيكي في تيار الرأي العام منذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي المعروف بـ"بريكست"، وفقا لصحيفة "الأوبزرفر" البريطانية.

حتى في تلك الدوائر التي سجلت أعلى الأصوات لمغادرة الاتحاد الأوروبي في عام 2016 ، يعتقد أكثر من ضعف عدد الناخبين الآن أن أفضل طريق للمضي قدمًا هو التحرك في الاتجاه المعاكس - وإقامة علاقات أوثق مع بروكسل.

وقالت الصحيفة إن الاستطلاع المفصل الذي شمل أكثر من 10 آلاف ناخب والتي أجرى لصالح مجموعة الحملات الدولية "الأفضل من أجل بريطانيا استنادًا إلى حدود الدوائر الانتخابية الجديدة، يوفر قراءة واقعية لريشي سوناك ،رئيس الوزراء البريطانى الذي دعم خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي كطريق أكبر للنجاح الاقتصادي.

ووجد الاستطلاع الذي أجرته "فوكال داتا" أن ثلاثة أضعاف عدد البالغين (63 %) يعتقدون الآن أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي تسبب في مشاكل أكثر مما تم حلها ، مقارنة بـ 21 %فقط الذين يعتقدون أنه حل أكثر مما أوجد.

وبشكل عام ، يريد 53% من الناخبين الآن أن تسعى الحكومة إلى علاقة أوثق مع الاتحاد الأوروبي مما هي عليه الآن ، بعد أن تركت السوق الموحدة والاتحاد الجمركي ، مقابل 14% فقط يريدون أن تصبح المملكة المتحدة أكثر بعدًا.

وفي بوسطن وسكيجنيس في لينكولنشاير ، حيث كانت نسبة التصويت لمغادرة الاتحاد الأوروبي 74.9% في عام 2016 ، يريد أكثر من ضعف عدد الأشخاص (40%) الآن روابط أوثق مع الاتحاد الأوروبي مقابل 19% فقط يريدون أن تصبح العلاقات أكثر بعدًا.

وأوضحت الصحيفة أن الاستطلاع تم على طريقة MRP وهي تقنية إحصائية تجمع البيانات من الاقتراع التفصيلي والمعلومات الأخرى من مصادر مثل بيانات التعداد ومكتب الإحصاء الوطني لتعيين احتمالية دقيقة لكيفية تصويت المجموعات المختلفة في الدوائر الانتخابية المختلفة.

يأتي الاستطلاع بعد إصدار الأسبوع الماضي من الأرقام الرسمية التي تظهر أن صافي الهجرة إلى المملكة المتحدة ارتفع إلى مستوى مرتفع جديد بأكثر من 606 آلاف في عام 2022 - بزيادة قدرها 24% عن أعلى مستوى سابق بلغ 488 ألفًا في عام 2021 - على الرغم من مزاعم الحكومة بأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيسمح للمملكة المتحدة "باستعادة السيطرة" على حدودها.

وأوضحت الصحيفة أن المخاوف بشأن الهجرة ستكون على جدول الأعمال في اجتماع بين سوناك والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مولدوفا يوم الخميس.