ارتفاع حصيلة ضحايا إطلاق نار بنيو مكسيكو إلى 3 قتلى و5 مصابين

وقالت ليندا كالهون عمدة بلدة "ريد ريفر" - في مقطع فيديو نُشر على "فيسبوك"، حسبما ذكرت وكالة أنباء "أسوشيتد برس" اليوم الأحد، إن إطلاق النار أسفر عن ثلاثة قتلى، وتم نقل خمسة مصابين إلى مستشفيات في دنفر وألبوكيرك وتاوس القريبة.

وأضافت كالهون أن رالي "ريد ريفر" السنوي للدراجات النارية اجتذب نحو 20 ألف راكب دراجة نارية إلى المدينة.

وأشارت إلى أن أحداث العنف وقعت بين متجرين للبيع بالتجزئة وشارك فيه أفراد في عصابات هواة الدراجات النارية.. مضيفة: "تم القبض على كل من أطلقوا النار.. ولا يوجد تهديد على المجتمع على الإطلاق".

وأوضحت أن معظم طرقات الشارع الرئيسي في "ريد ريفر"، موقع إطلاق النار، أغلقت أمام الجمهور؛ لإجراء التحقيق وطلبت سلطات إنفاذ القانون أن تظل الشركات في المنطقة مغلقة اليوم الأحد.