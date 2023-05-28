إصابة عامل سقط عليه حائط متهالك بجرجا فى سوهاج

سوهاج محمود مقبول

أصيب عامل يبلغ من العمر 35 سنة ويقيم بدائرة قسم جرجا بجرح رضي بفروة الرأس ونزيف بالأنف، وتم تحويله لمستشفي سوهاج الجامعي وذلك على إثر انهيار حائط متهالك عليه أثناء قيامه بجمع الخردة بالشارع.

كان اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من نائبه لقطاع الجنوب يفيد بإصابة عامل عقب إنهيار حائط عليه أثناء تواجده بالشارع لجمع الخردة تم نقله للمستشفى لتلقى العلاج اللازم.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد رئيس مباحث المديرية والعميد رئيس المديرية والعميد رئيس فرع بحث الجنوب بورد إشارة من مستشفي جرجا العام لقسم جرجا بوصول المدعو شعبان ع ا س 35 سنة عامل ويقيم دائرة القسم مصاباً " جرح رضي بفروة الرأس ونزيف بالأنف " – وتم تحويله لمستشفي سوهاج الجامعي.

وبسؤال كل من شقيقه عارف ع ا س 49 سنة عامل ويقيم بذات الناحية ، ومحمد ج م ع 26 سنة عامل ويقيم بندر جرجا وأحمد ا م ا 26 سنة عامل ويقيم دائرة مركز جرجا بأنه أثناء قيام المذكور بجمع الخردة من القمامة أسفل جدار مبني بالطوب الأحمر والطين " متهالك " ببندر جرجا سقط عليه الجدار مما نتج عنه إصابته ونفي الأول الشبهة الجنائية تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.