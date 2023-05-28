اليوم السابع
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إحالة العاملين بـ3 مراكز شباب بالقليوبية إلى التحقيق لتغيبهم عن العمل

الأحد، 28 مايو 2023 08:37 م
إحالة العاملين بـ3 مراكز شباب بالقليوبية إلى التحقيق لتغيبهم عن العمل الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية
القليوبية إبراهيم سالم

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كلف الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، محمد عبد العزيز مدير إدارة خدمة المواطنين بالمديرية، ومحمد سمير من العاملين بالإدارة، لمتابعة عدد من مراكز الشباب والواقعة بنطاق إدارتي بنها، وكفر شكر.

وأوضحت مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، في بيان لها، أنه تمت متابعة مراكز شباب "جمجرة الجديدة، جزيرة بلى، نقباس، كفر الشيخ إبراهيم، والصفين، المنشاة الكبرى، والمنشأة الصغرى"، تبين أن هذه المراكز مفتوحة وتمارس نشاطها بشكل كامل في وجود العاملين بها.

وتابع، أما مراكز شباب "عزبة رشيد، بتمدة، منشأة دياب"، مغلقين في أوقات العمل الرسمية، مع غياب العاملين وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال تغيبهم.

وأوصت اللجنة، بالعمل على اتخاذ عوامل الأمن والسلامة بمقرات المراكز (مبنى إداري، ملاعب) والعمل على تنقية العضوية، وحث الأعضاء على سداد العضوية، والبدء في تنفيذ خطة أنشطة الإجازة الصيفية.

وأشار الصبروط، إلى استمرار المتابعات الميدانية المستمرة لمراكز الشباب وفقا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مؤكدا إحالة العاملين المتغيبين عن العمل في الأوقات الرسمية للشؤون القانونية للتحقيق.


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