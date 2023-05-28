الرئيسية أخبار عاجلة أخبار 24 ساعة.. "الصحة" تعلن أسماء وعناوين المكاتب الدولية لتلقى تطعيمات الحج والعمرة الأحد، 28 مايو 2023 12:00 ص الحجاج إعداد سيد الخلفاوى مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء يقدم "اليوم السابع" سلسلة من الأخبار والتغطيات التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، وإليكم أهم الأخبار: المجمعات الاستهلاكية تطمئن المواطنين: أرصدة اللحوم الحية تكفي لبعد عيد الأضحى "الصحة" تعلن أسماء وعناوين المكاتب الدولية لتلقى تطعيمات الحج والعمرة الأقمار الصناعية.. رياح مثيرة للأتربة وأجواء مغبرة حتى نهاية اليوم رمال تضرب كافة الأنحاء تمتد للقاهرة الكبرى.. تصل لعاصفة على المناطق المكشوفة الأرصاد: أجواء شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء ورياح وأمطار بعدة مناطق تعليمات مهمة لطلاب الثانوية العامة داخل لجنة الامتحان للإجابة بشكل صحيح التعليم ترسل خطابا للمديريات بشأن مكافآت امتحانات الثانوية العامة والدبلومات 2023 ميناء سفاجا يستقبل السفينة ANTHEA وعلى متنها 63 ألف طن قمح روسي وزير التعليم العالي يعلن صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة الكهرباء: توصيل التيار الكهربائى لمدينة أبو سمبل خلال ساعات قليلة غدا رياح مثيرة للرمال والأتربة وأمطار رعدية تصل للسيول والعظمى بالقاهرة 34 "التعليم" تحقق فى واقعة فتح مظروف أسئلة بالخطأ لطلبة الدبلومات الفنية بقنا مدير تعليم الجيزة يتابع امتحانات الدبلومات الفنية فى يومها الأول التعليم تنعى وفاة معلم أثناء مشاركته فى امتحانات الدبلومات الفنية التعليم: اتخاذ الإجراءات القانونية ضد محاولات الغش بامتحانات الدبلومات الفنية غدا.. إعلان نتائج طلاب الصفين الخامس الابتدائى والثانى الإعدادى بمدارس الجيزة "القوى العاملة": تسليم عقود عمل لذوى همم بالبحر الأحمر.. التفاصيل وزير الصحة يشهد توقيع بروتوكول تعاون لدعم مرضى سرطان الكبد وزارة التضامن تعلن عن قروض مسيرة ومنح لصغار المزارعين محافظ القاهرة يتفقد إزالات توسعة الدائرى وتطوير منطقة عرب اليسار بالسيدة عائشة اخبار مصر اخبار مصرية اهم الاخبار اخبار مصر اليوم الموضوعات المتعلقة أخبار × 24 ساعة.. وزير المالية: زيادة رسوم التنمية لا تمس السلع الأساسية السبت، 27 مايو 2023 12:00 ص أخبار × 24 ساعة.. وزير التموين: ارتفاع توريد القمح المحلى لـ2.7 مليون طن الجمعة، 26 مايو 2023 12:01 ص أخبار × 24 ساعة.. الصحة: مصر أول دولة يتم إعلانها خالية من فيروس C الخميس، 25 مايو 2023 12:00 ص أخبار × 24 ساعة.. "الزراعة" تطرح لحوما بلدية فى منافذها بسعر 225 جنيهًا للكيلو الأربعاء، 24 مايو 2023 12:00 ص أخبار 24 ساعة.. السكة الحديد تستعد لعيد الأضحى والحجز قبل الرحلات بـ14 يوما الثلاثاء، 23 مايو 2023 12:00 ص مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة