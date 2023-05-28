آراء الركاب فى الخط الثالث للمترو.. فيديو

كتب سيد الخلفاوى

نشرت وزارة النقل فيديو عن آراء جمهور الركاب حول الخدمة المقدمة بالخط الثالث لمترو الأنفاق، حيث يمثل الخط الثالث للمترو أهمية كبيرة للربط بين الخطين الأول والثانى للمترو، بالإضافة للربط مع محطة عدلى منصور التبادلية المركزية للربط مع القطار الكهربائى الخفيف، والمونوريل فى محطة الاستاد ومحطة وادى النيل.

ويعتبر الخط الثالث للمترو أول شريان عرضى للربط بين شرق وغرب القاهرة الكبرى، حيث يمتد بطول 41.2 كم، ويشتمل على عدد 34 محطة (21 نفقي – 2 سطحي – 11 علوى) وقد تم الانتهاء من تنفيذ وتشغيل ثلاث مراحل منه بطول حوالى 24 كم (الأولى " العتبة – العباسية " بطول 4.4 كم بعدد (5) محطات نفقية - الثانية "العباسية – هارون " بطول 7.7 كم وعدد (4) محطات نفقية - الرابعة بطول 11.5 كم وعدد 10 محطات "4 نفقية + 6 علوية") وجاري تنفيذ المرحلة الثالثة.

والخط الثالث للمترو هو حلقة الوصل بين جميع مكونات شبكة النقل السككى بالجر الكهربائي (شبكة مترو الأنفاق – خطى المونوريل – القطار الكهربائي الخفيف) حيث يتبادل خدمة نقل الركاب مع الخط الأول فى محطة ناصر ومع الخط الثاني في محطتى العتبة وجامعة القاهرة ومع القطار الكهربائي الخفيف في محطة عدلي منصور المركزية.