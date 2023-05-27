68 ألف طالب يبدأون امتحانات الدبلومات الفنية بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

استقبلت 223 لجنة علي مستوي 20 إدارة تعليمية بمحافظة الشرقية، 68 ألف طالب وطالبة ب الدبلومات الفنية " صناعي، تجاري، زراعي، مزدوج"، لأداء أول أيام الامتحانات.

وقال محمد فؤاد الرشيدي وكيل التربية والتعليم، لـ"اليوم السابع"، إنه تابع جاهزية جميع اللجان علي مستوي المحافظة، وأعمال التعليم والتطهير والنظافة العامة في محيط كل لجنة، منذ الصباح الباكر، بالإضافة إلي توفير زائرة صحية وتوفير الإسعافات الأولية اللازمة لمواجهة حالات الطوارئ.

وأشار إلي أن الجهات الأمنية ستقوم بأعمال تأمين اللجان ووصول أوراق الأسئلة للجان وكذلك وصول أوراق الإجابة للجنة النظام والمراقبة ومواجهة أعمال الغش والشغب.

وأضاف أنه أصدر تعليمات بعدم اصطحاب المحمول داخل للجان سواء للطلاب أو الملاحظين والمراقبين والعاملين باللجنة، مؤكدا أن غرفة عمليات متابعة الامتحانات، تقوم بالمتابعة المستمرة مع مديري الإدارات مع إرسال تقرير يومي عن سير الامتحانات بكل إدارة تعليمية، والإبلاغ عن اي طاريء او شكوي لسرعة اتخاذ اللازم.