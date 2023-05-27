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412 ألفا و264 ناخبا موريتانيًا يشاركون فى الجولة الثانية من انتخابات البرلمان

السبت، 27 مايو 2023 07:00 ص
412 ألفا و264 ناخبا موريتانيًا يشاركون فى الجولة الثانية من انتخابات البرلمان انتخابات موريتانيا - أرشيفية
أ ش أ

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قال محمد تقي الله أدهم المستشار الإعلامي الناطق الرسمي باسم اللجنة الموريتانية المستقلة للانتخابات، إن 412 ألفا و264 ناخبا سيتوجهون، السبت، إلى 1087 مكتب اقتراع، في الجولة الثانية من الانتخابات البرلمانية.

وأضاف المسؤول الموريتاني- في تصريح، الجمعة- أن الدوائر الانتخابية التي ستجرى فيها الجولة الثانية تبلغ 22 دائرة انتخابية، من بينها أربع دوائر للجاليات الموريتانية في الخارج.

وأشار إلى أن اللجنة على أتم الجاهزية، وأن كل الوسائل مسخرة لإجراء الانتخابات في ظروف حرة، شفافة ونزيهة.

وكان 9ر1 مليون شخص قد صوتوا، في الثالث عشر مايو الجاري، في انتخابات هيمن عليها الحزب الموريتاني الحاكم، الذي فاز بثمانين مقعدا برلمانيا، فيما فازت المعارضة بأربعة وعشرين مقعدا، وحصلت الأحزاب الداعمة للرئيس الغزواني على ستة وثلاثين مقعدا.

وصوت الموريتانيون في الجولة الأولى على انتخاب برلمان من 176 نائبا و237 مجلسًا بلديًا من 4500 مستشار وثلاثة عشر مجلسًا إقليميًا.

ويتنافس 25 حزبا سياسيا على أصوات 7ر1 مليون ناخب في انتخابات شهدت مشاركة أكثر من 33 ألف مترشح، من بينهم عشرة آلاف امراة.


البرلمان الموريتانى

موريتانيا

نواكشوط

اخبار موريتانيا

محمد تقى الله ادهم



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