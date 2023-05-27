اليوم السابع
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وصول المفوض السامى للأمم المتحدة لشئون اللاجئين مصر في زيارة رسمية

السبت، 27 مايو 2023 06:08 م
وصول المفوض السامى للأمم المتحدة لشئون اللاجئين مصر في زيارة رسمية فيليبو جراندى
كتبت : هند المغربى

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وصل المفوض السامى للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، فيليبو جراندى، إلى جمهورية مصر العربية في زيارة رسمية تستغرق ثلاثة أيام من 27 إلى 29 مايو لتسليط الضوء على احتياجات الأشخاص النازحين قسرا جراء الصراع القائم في السودان والذين عبروا إلى مصر باحثين عن الأمان، ولحشد الدعم لمصر حيث وصل أكبر عدد من الوافدين من السودان حتى الآن.
 
ووفق بيان المفوضية خلال زيارته، سيسافر جراندي إلى منطقة قسطل الحدودية. كما سيلتقي برئيس جمهورية مصر العربية، الرئيس عبد الفتاح السيسي، والأمين العام لجامعة الدول العربية، السيد أحمد أبو الغيط، ووزراء آخرين، فضلا عن اللاجئين الذين وصلوا حديثًا إلى مصر.
 
 
 

الامم المتحده

مفوضيه اللاجئين

السودان

مصر



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