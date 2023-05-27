وزير الإسكان: وحدات مشروع سكن بديل العشوائيات بمدينة العبور الجديدة

كتب أحمد حسن

وجه الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بضرورة الإسراع فى تنفيذ اللمسات الأخيرة لمشروع سكن بديل العشوائيات الذى يتم تنفيذه بمدينة العبور الجديدة، تمهيداً لتسليم المستحقين، لافتاً إلى أن المشروع يضم 96 عمارة بإجمإلى 3360 وحدة سكنية و96 وحدة إدارية و96 محلا تجاريا، بالإضافة إلى مدرسة تعليم أساسى ومول تجارى ومركز طبى وحضانة.

وأكد المهندس أحمد على، رئيس جهاز مدينه العبور الجديدة، استمرار أعمال الزراعة وتركيب أعمدة إنارة الحدائق بمناطق بين العمارات والجزر الوسطى للطرق بسكن بديل العشوائيات بالحى 14، مشيراً إلى أنه تم الآنتهاء من تنفيذ العمارات بالكامل وجارٍ إنهاء بعض الملاحظات الأخيرة.

وأشار رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة إلى أنه تم تنفيذ المشروع طبقاً لأفضل المواصفات ألفنية، وبما يسهم فى تحقيق جودة الحياة للمنتقلين للسكن بالمدينة.

وفى ذات السياق، أكد المهندس أحمد علي، أنه فى إطار الدور التنموى الذى ينشده جهاز مدينة العبور الجديدة لتوفير الخدمات الحيوية بالمدينة، تم التوجيه بضرورة الآنتهاء من الخدمات الجارى تنفيذها بالحى الـ14 بالمدينة، موضحاً أنه جار تنفيذ مركز طبى ومبنى للإسعاف بمنطقة الـ806 عمارات بالحى الـ14 بمساحة 5780م، وبتكلفة إجمالية 12 مليونا و300 ألف جنيه، وذلك لخدمه قاطنى الحى ودعم المنظومة الصحية.

وأضاف رئيس جهاز العبور الجديدة، أنه تم الآنتهاء من نسبة 90%؜ من أعمال تنفيذ المركز الطبي، وذلك ضمن 4 مراكز طبية بالحى الـ14 جارٍ الآنتهاء منها قريبا، ويتكون مبنى المركز الطبى من دور أرضى ودورين علويين ويضم ( عيادات- صيدلية- وسكن أطباء وتمريض – وغرفة أشعة- ومعمل تحاليل )، ويتكون مبنى الإسعاف من دور أرضى فقط .