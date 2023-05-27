اليوم السابع
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نقيب الزراعيين: 26 نقابة مهنية تطالب الحوار الوطنى بتعديل القوانين

السبت، 27 مايو 2023 06:00 ص
نقيب الزراعيين: 26 نقابة مهنية تطالب الحوار الوطنى بتعديل القوانين الدكتور السيد خليفة نقيب الزراعيين
كتبت آية دعبس

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قال الدكتور السيد خليفة نقيب الزراعيين، إن هناك شبه اتفاق بين مختلف النقابات المهنية فى احتياج قوانينها إلى تغيير، حيث تم عقد اجتماعات بين ما يقرب من 26 نقابة مهنية عقب دعوة الرئيس للحوار الوطنى واتفق الجميع على ضرورة تعديل القانون الخاص بالعمل النقابى، حيث تعود جميعها إلى العهد الاشتراكى، ومع المتغيرات الحياتية التى طرأت أصبح من الضرورى تعديل تلك القوانين كى تلائم المتغيرات، وأضاف: أن العمل السياسى داخل النقابات مرفوض، لكن خارج النقابة من حق كل مواطن التعبير عن رأيه والعمل بما يشاء.
 
 
وأضاف خليفة، لليوم السابع،: أنه فيما يخص نقابة الزراعيين فإنه يطالب بـ:
 
1-  ألا تعامل الأندية الخاصة بالنقابة كجهات استثمارية فيما يتعلق بالضرائب، بل إنه يجب أن يتم إدراك أننا نساعد الدولة ونقدم خدمات كثيرة لمختلف الأعضاء.
 
2-  أن تواصل الدولة التوسع فى المشروعات القومية، خاصة أن هناك 6 ملايين فدان تنتج 70 % من الغذاء لكنها تواجه تحديات تفتيت الحيازات وارتفاع أسعار الأسمدة.
 
3- تشجيع الفلاحين على تطوير نظم الرى، والتوسع فى منظومة الزراعة التعاقدية لتشمل عدد أكبر من المحاصيل خاصة المحاصيل الاستراتيجية.
 
4- تقديم مجموعة من الحزم التحفيزية للقطاع الخاص لتشجيعه على الاستثمار الزراعى.
 
5-  الاهتمام بالتعليم الزراعى المستدام، حيث أن عودة المدارس الزراعية الفنية ضرورة حتمية قصوى، فضلا عن الاهتمام بالتعليم الفنى والمعاهد الزراعية المتوسطة المتخصصة والتى هى سر نهضة الزراعة فى الدول المتقدمة.
 
 

الحوار الوطنى

مطالب النقابات فى الحوار الوطنى

سيد خليفة

نقيب الزراعيين

النقابات المهنية

قوانين النقابات



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